महाराष्ट्रात MOFA आणि RERA चे वेगळे नियम; सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा, नवे नियम काय?

मुंबई : महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ५००० चौरस फुटांपर्यंतचे छोटे प्रकल्प MOFA (महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा) च्या नियमांचे पालन करतील, तर त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प RERA च्या नियमांच्या अधीन असतील. सरकारला आशा आहे की या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल. .आता, जर पूर्णपणे बांधलेल्या प्रकल्पात आठ फ्लॅट असतील किंवा ५००० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम असेल, तर त्यावर फक्त 'MOFA' लागू होईल. तर, ५००० चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्पांवर फक्त 'MahaRERA' (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक कायदा) लागू होईल. हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांनुसार महाराष्ट्र सरकारने हा बदल केला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा गृहखरेदीदारांना तसेच बिल्डर आणि विकासकांना होईल..आतापर्यंत राज्यात MOFA आणि MahaRERA दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू होते. महारेरा अंतर्गत लहान प्रकल्पांना सूट देण्यात आली होती, परंतु त्यांना MOFA लागू केल्याने दोन्ही कायदे अनेक प्रकरणांमध्ये लागू झाले. यामुळे विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅट मालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. सरकारच्या निर्णयामुळे आता ही परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे. MOFA कायद्यात सुधारणा करून सरकारने मानवी वाहतुकीची महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवली आहे. यामुळे इमारतीखालील जमिनीवरील रहिवाशांचे मालकी हक्क आणि सामान्य सुविधांचे संरक्षण होईल..सरकारने असे म्हटले आहे की विकासक वाहतूक देण्यास अपयशी ठरला तरीही रहिवाशांना कायदेशीर मदत मिळेल. मराठी बिल्डर्स असोसिएशनने MOFA कायद्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे न्यायालयाने स्पष्ट केले की नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुना कायदा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात राहू शकत नाही. सरकारने "बांधकाम सुविधा TDR" देण्याची तरतूद केली आहे..आता, जर जमीन मालकाव्यतिरिक्त इतर विकासक महानगरपालिका क्षेत्रात राखीव जमीन विकसित करत असेल तर त्यांना त्या बदल्यात TDR मिळेल. ओराम ग्रुपचे संस्थापक प्रदीप मिश्रा म्हणतात की, महाराष्ट्र सरकारचा नवीन नियम खूप चांगला आहे. 5,000 चौरस फूट पर्यंतचे छोटे प्रकल्प फक्त MOFA नियमांचे पालन करतील. तर मोठे प्रकल्प फक्त RERA नियमांचे पालन करतील. यामुळे बिल्डर्स आणि खरेदीदारांमधील गोंधळ दूर होईल. डीम्ड कन्व्हेयन्स मालकांचे संरक्षण करत राहतील. TDR मुळे राखीव जमिनीच्या विकासाला गती मिळेल. ज्यामुळे रिअल इस्टेटला मोठी चालना मिळेल..