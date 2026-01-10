महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्रात MOFA आणि RERA चे वेगळे नियम; सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा, नवे नियम काय?

MOFA And MahaRERA Rules: महाराष्ट्र सरकारने MOFA आणि MahaRERA मध्ये एक रेषा आखली आहे. कोणते प्रकल्प MOFA अंतर्गत येतील आणि कोणते प्रकल्प MahaRERA नियमांचे पालन करतील हे सरकारने ठरवले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ५००० चौरस फुटांपर्यंतचे छोटे प्रकल्प MOFA (महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा) च्या नियमांचे पालन करतील, तर त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प RERA च्या नियमांच्या अधीन असतील. सरकारला आशा आहे की या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल.

