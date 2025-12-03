स्मृती मंधाना अन् पालाश मुच्छलचा विवाह ७ डिसेंबरला होणार? कुटुंबातील सदस्याने दिली महत्त्वाची अपडेट...

भारताची महिला क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना आणि म्युझिक कम्पोझर पालाश मुच्छल यांच्या लग्नाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी विवाह होणार होता. मात्र, ऐन लग्नाच्या दिवशी स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे हा विवाह सोहळा स्थगित करण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक अप्रमाणित दावे, व्हायरल चॅट्स आणि अफवा पसरल्या. अशातच आता ७ डिसेंबर रोजी हा होणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. .या संदर्भात आता स्मृतीचा भाऊ श्रवणने स्पष्टीकरण दिलं आहे. श्रवण मंधानाने हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्याने हा विवाह सोहळा ७ डिसेंबर रोजी होणार असल्याची चर्चा फेटाळून लावली. ही केवळ अफवा असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. "मला या अफवांबद्दल काहीच माहिती नाही. सध्या तरी स्थगित करण्यात आलं आहे. लग्नाची तारीख अजून ठरलेली नाही" असं त्याने सांगितलं..Smriti Mandhana Video : "लग्न थांबवण्याचा निर्णय स्मृती मानधनाचा नाही पलाशचा!", 'अंदरकी बात' पलाशच्या आईनेच सांगितली....या विवाहाबाबत पलाश मुच्छलच्या आईंननेही प्रतिक्रिया दिली आहे. पालाशची आई अमिता मुच्छल म्हणाल्या की, ''पालाशला स्मृतींच्या वडिलांशी खूपच जिव्हाळा आहे. त्यामुळे त्याने स्वत: हे लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा त्यांची तब्येत बिघडली, तेव्हा ‘काका बरे होईपर्यंत लग्नाची कोणतीही विधी करायची नाही’ असा निर्णय पालाशने घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. हा विवाह सोहळा लवकरच होणार असून सगळं काही ठीक होईल, असंही त्या म्हणाल्या..Smriti Mandhana : बाबांनंतर पलाशही रुग्णालयात, लग्न पुढे ढकललं; स्मृतीने लग्नाआधीचे रिल्स अन् पोस्ट हटवल्या, कारण काय?.दरम्यान, दोघांच्या घरच्यांनी लग्नाची तारीख ठरल्याच्या अफवा फेटाळल्या असल्या तरी दोघांनी दोघांनी त्यांच्या Instagram अकाऊंटच्या Bioमध्ये एकसारखंच नजरेचं म्हणजेच Evil Eyeचं इमोजी ावलं आहे. हे परंपरेनुसार वाईट नजरेपासून संरक्षण करते. त्यामुळे या चर्चांना पुन्हा बळ मिळालं आहे. याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.