Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या ‘ई-केवायसी’ला ब्रेक, ऑक्टोबरचा लाभ पुढील आठवड्यात; महिलांची नाराजी टाळण्याचा प्रयत्न

E-KYC Halted to Avoid 'Ladki Bahin' Discontent Before Polls : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 'लाडक्या बहिणीं'ची नाराजी टाळण्यासाठी, महायुतीने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची 'ई-केवायसी' पडताळणी प्रक्रिया तूर्तास थांबवली आहे; ज्यामुळे ७० लाखाहून अधिक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींमुळे महायुतीची राज्यात सत्ता आली. त्या लाडक्या बहिणींची नाराजी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला परवडणार नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची ‘ई-केवायसी’ची प्रक्रिया तूर्तास थांबविली आहे. ऑक्टोबरचा लाभही पुढील आठवड्यात दिला जाणार आहे.

