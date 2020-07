नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सोलापूरच्या सुपुत्राची नियुक्ती 

सोलापूर : जयपूर येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सोलापूरचे डॉ. तात्यासाहेब देशमुख यांची नियुक्ती झाली आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्यावतीने ही नियुक्ती करण्यात आली आहेत.

एनआयए ही संस्था आयुर्वेदाचे शिक्षण, संशोधन, प्रचार-प्रसार व आयुर्वेदीय औषधींचे मूल्यांकन करणारी देशाची अग्रगण्य संस्था आहे. आयुष मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही संस्था काम करते. सोलापूरच्या डॉ. तात्यासाहेब देशमुख यांच्या रूपाने महाराष्ट्रालाया संस्थेवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी प्रथमच मिळत आहे. डॉ. देशमुख हे अंकोली (ता. मोहोळ) या ग्रामीण भागातून पुढे आले आहेत. त्यांनी आयुर्वेदामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांच्या या निवडीबद्दल वैद्यकीय तसेच इतर सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

Web Title: Son of Solapur appointed to Governing Council of National Institute of Ayurveda