Maharashtra Soybean Scam : सोयाबीन खरेदीतील ‘लूट’ सभागृहात पोहोचली; वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप; गुणवत्तेचे सोयाबीनही नाकारले!

महाराष्ट्र विधानसभा : खरेदी केंद्रांवर स्वीकारलेले सोयाबीन गोडाउनमध्ये नाकारले जात आहे. ज्या सोयाबीनचा ओलावा ९ टक्के आहे तोही नाकारला जात आहे. ही शेतकऱ्याची लूट आहे. तसेच खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी बीड येथील एका व्यक्तीमार्फत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचे ओएसडी चार लाख रुपये घेत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. .'सोयाबीन खरेदीचा बाजार' हे वृत्त 'ॲग्रोवन'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. खरेदी केंद्रांसाठी लाच मागितली जात असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा सभागृहात उपस्थित झाला. विरोधी सदस्यांच्या प्रश्नांच्या भडिमारासमोर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्षांनी हस्तक्षेप केल्याने एकाही प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देता आले नाही..Pune Update : कोंढवे–धावडे घरनियमितीला गती; महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश!.वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या नाकारलेल्या सोयाबीनचे नमुने सभागृहात सादर करत गंभीर आरोप करून हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. नाना पटोले यांनी हमीभाव खरेदी योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर व्यापाऱ्यांसाठी आहे, असा आरोप केला. वडेट्टीवार म्हणाले, की बीड येथे अखिल नावाचा एक माणूस आहे. तो पणनमंत्र्याचे ओएसडी अभिजित पाटील आणि गर्जे यांचे नाव घेऊन केंद्र मंजूर करण्यासाठी चार लाख रुपये घेत आहे. इतके गंभीर प्रकार असूही पणनमंत्री उडवाउडवीची उत्तरे आहेत. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केंद्र मंजुरीसाठी पैसे मागितल्याच्या प्रकाराची चौकशी करावी, असे निर्देश दिले..नाकारलेले सोयाबीन सभागृहातविजय वडेट्टीवार यांनी खरेदी केंद्र आणि गोदामात नाकारलेले सोयाबीन थेट सभागृहात आणले. बदनापूर येथील गजानन पाटील, सिंदखेड येथील संजय करजेवार, किनवट येथील भगवती सिंग, गजानन बुरावे या शेतकऱ्यांचे नाकारलेले सोयाबीन सभागृहात सादर केले.