VIDEO : छताचा पत्रा उखडला, चालकानं हातानं ओढून बसवला; लालपरीची दयनीय अवस्था, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्यांच्या दयनीय अवस्थेचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. धावत असलेल्या एसटी बसचे छत अचानक उखडल्याचा आणि चालकाने स्वतः हाताने ओढून ते पुन्हा जागेवर बसवल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..ही बस नेमकी कोणत्या आगाराची आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी हा व्हिडिओ नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे. बसचा क्रमांक एचएच १४ बीटी ३४८६ असा असल्याची माहिती समोर आली आहे. अक्षय पवार नावाच्या सोशल मीडिया खात्यावरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून, त्याला आतापर्यंत ६५ हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत..VIDEO : पैसे घेता, सुविधा कुठे आहेत? रायगडावर Toilet नसल्याने महिलेनं झापलं; ६०३ कोटींचा निधी कुठे मुरतोय?.व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. "ही एखादी खासगी गाडी असती तर फिटनेसच्या नावाखाली मोठा दंड आकारला गेला असता, मात्र सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे," अशी प्रतिक्रिया एका नेटकऱ्याने दिली. तर "अर्ध्या तिकिटांऐवजी पूर्ण तिकीट घ्या, पण प्रवाशांच्या जीवाशी खेळू नका," अशी भावना दुसऱ्या एका नागरिकाने व्यक्त केली..Pranit More: ३७० च्या बिर्याणीवरून आधीच राडा; आता वैभव सूर्यवंशीचा तो Video समोर, प्रणीत मोरे वैभवला काय म्हणाला....दरम्यान, या प्रकारामुळे एसटी बसच्या देखभाल व सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित घटनेची गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.