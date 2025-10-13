महाराष्ट्र बातम्या

ST Workers Diwali: एसटी कर्मचाऱ्यांना ६ हजार रुपये दिवाळी भेट; अग्रीम म्हणून 'इतकी' रक्कम मिळणार

Government Approves ₹65 Crore Monthly for Wage Difference and ₹12,500 Festival Advance for 85,000 ST Employees: सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून ६ हजार रुपये देण्यासाठी शासनाने सुमारे ५१ कोटी रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे.
ST Workers Diwali: एसटी कर्मचाऱ्यांना ६ हजार रुपये दिवाळी भेट; अग्रीम म्हणून 'इतकी' रक्कम मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: एसटीच्या सुमारे ८५ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून ६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा तसेच वेतनवाढीचा फरक वेतनासोबत देण्यासाठी महामंडळाला दरमहा ६५ कोटी रुपये देण्याचा आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना दिवाळी अग्रीम म्हणून १२ हजार ५०० रुपये देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे जाहीर केला. त्यामुळे १४ ऑक्टोबर पासून एसटी कामगार कृती समितीने पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
workers
ST
bus Driver
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com