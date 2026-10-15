ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, बैठकीनंतरही अंमलबजावणी केली नाहीय; पडळकरांचा शिंदेंच्या मंत्र्यावर निशाणा

दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. बोनस, महागाई भत्ता आणि थकीत देणी यांसह इतर मागण्यांवरून कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर देत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर निशाणा साधला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये निर्णय होऊनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका पडळकर यांनी केली. .एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठका झाल्या होत्या. या बैठकांमध्ये काही निर्णय घेण्यात आले, मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असं आमदार पडळकर म्हणाले. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र तीन महिने उलटूनही हा भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कारभारावर पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, एसटी कर्मचारी संप पुकारण्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला असता मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत जे काही निर्णय घ्यायचे होते ते निर्णय घेतले आहेत अशी प्रतिक्रिया दिलीय..सुप्रीम कोर्टाची ज्ञानेश कुमारांना नोटीस, तर राहुल गांधींनाही फटकारलं; SIR प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी.इलेक्ट्रिक बस परवडेनातइलेक्ट्रिक बस भाड्याने घेण्याच्या निर्णयावरही पडळकर यांनी आक्षेप घेतला. या बससाठी प्रति किलोमीटर ६५ रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले असून, हा खर्च परवडणारा नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. काही अधिकारी वारंवार त्याच बसच्या फेऱ्या लावत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण व्यवहारावर आपली संघटना लक्ष ठेवून असल्याचा इशाराही पडळकरांनी दिला..एसटी कर्मचाऱ्यांची मागील थकबाकी अद्याप बाकी असल्याचा मुद्दाही पडळकर यांनी उपस्थित केला. या थकबाकीबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली असली, तरी काही अडचणी अजूनही कायम असल्याचं पडळकर म्हणाले. दिवाळी सण जवळ आला असताना एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्याव अशी मागणी पडळकरांनी केली..कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर निर्णय होत नसल्यामुळे त्यांच्या संघटनेने संप पुकारला असून, या संपाला कर्मचाऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी, महागाई भत्ता, थकीत देणी आणि दिवाळी बोनस या मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.