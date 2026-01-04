महाराष्ट्र बातम्या

Farmer News: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क माफ; महायुती सरकारची महत्त्वाची घोषणा

Farmer Stamp duty waiver: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी आणि पीक कर्जावरील सर्व कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
Farmer Stamp duty waiver

Farmer Stamp duty waiver

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाची एक महत्त्वाची भेट दिली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी आणि पीक कर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यभरात लागू झाला आहे आणि या संदर्भात अधिकृत राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Farmer
Mumbai
state government
chandrashekhar bawankule
Stamp Duty
Devendra Fadnavis Latest News
CM Devendra Fadnavis
Government
Maharashtra government farmer support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com