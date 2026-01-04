Farmer News: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क माफ; महायुती सरकारची महत्त्वाची घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाची एक महत्त्वाची भेट दिली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी आणि पीक कर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यभरात लागू झाला आहे आणि या संदर्भात अधिकृत राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना ही महत्त्वपूर्ण सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्ज काढताना शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होईल. पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति १ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ०.३ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. याचा अर्थ असा की, २ लाख रुपयांच्या कर्जावर केवळ मुद्रांक शुल्कावर अंदाजे ६०० रुपये खर्च होतील. आता, हे शुल्क माफ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा थेट खर्च कमी होईल..Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक.शेतकरी हे वाचवलेले पैसे बियाणे, खते आणि आधुनिक कृषी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरू शकतात. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, पीक कर्जासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे, जसे की करार, गृहकर्ज बाँड, गृहकर्ज करार, हमीपत्रे आणि गृहकर्ज सूचना, आता मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यात येईल. ही सूट ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जांना लागू आहे..या निर्णयाला "शेतकऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची भेट" असे संबोधून ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हा शेतकरी-अनुकूल आणि आश्वासक निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्ज प्रक्रियेचा आर्थिक भार कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्जाची सोपी आणि सन्मानजनक उपलब्धता मिळेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या श्रमाला पाठिंबा मिळेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि शेतीचे भविष्य घडेल..Crime News : 'घरी जाऊन झोपा' म्हणणे पडले महागात; सिन्नरमधील व्यापाऱ्याच्या खुनाचा थरार उघड.कर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक असेलया निर्णयाचा प्राथमिक उद्देश शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जे सहज उपलब्ध करून देणे आणि कागदपत्रांमधील गुंतागुंत कमी करणे हा आहे. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया जलद होईल आणि अनावश्यक विलंब कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.