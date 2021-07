राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बुधवारपासून भरता येणार ‘सीईटी’साठी अर्ज

पुणे - राज्य मंडळाची २०२१ पूर्वी दहावीची परीक्षा (SSC Exam) उत्तीर्ण झालेले आणि सीबीएसई, आयसीएसई यांसह अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचे (सीईटी) (CET) ऑनलाइन अर्ज (Online Form) भरण्याची सुविधा बुधवारपासून (ता. २८) उपलब्ध होत आहे. या विद्यार्थ्यांकडून (Student) ‘सीईटी’साठी परीक्षा शुल्क (Exam Fee) आकारले जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना २ ऑगस्टपर्यंत ‘https://cet.11thadmission.org.in’ संकेतस्थळावर अर्ज भरता येणार आहे. (State Board Students will be Able to Apply for the CET from Wednesday)

या विद्यार्थ्यांकडून सीईटीसाठी १७८ रुपये शुल्क यांसह बॅकिंग, पेमेंट गेटवे यांचेही शुल्क भरावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनीही फोटो आयडी, पासपोर्टच्या आकारातील छायाचित्र, नमुना स्वाक्षरी आणि अन्य कागदपत्रे स्कॅन करून संगणक प्रणालीत अपलोड करायची आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्ष केंद्र मिळावे, यासाठी जिल्हा, तालका, शहराचा विभाग निश्चित करावा लागणार आहे.

हेही वाचा: CETच्या परीक्षा केंद्रांबाबत बोर्डाकडून घोळ

हेल्पलाइन कार्यन्वित

‘सीईटी संदर्भात विद्यार्थी, पालक आणि अन्य संबंधित घटकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी राज्य मंडळामार्फ यापूर्वी हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबींसंदर्भात अडचणी असल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी ९८२३००९८४१ या टोल फ्री क्रमांकावर सकाळी दहा ते सायंकाळी सात या वेळेत संपर्क साधावा,’ असे आवाहन राज्य मंडळाने केले आहे.