Duplicate Voter Detection : राज्य निवडणूक आयोग संभाव्य दुबार मतदार कशाच्या आधारावर ठरवणार?

how to identifies duplicate voters : राज्य निवडणूक आयोगाने आज(मंगळवार) पत्रकारपरिषद घेत नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. याचबरोबर मीडियाच्या विविध प्रश्नांना उत्तरही दिली. याप्रसंगी दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावर अधिक जोर दिला गेला, त्यावर निवडणूक आयोगाने नेमक्या काय उपोययोजना केल्या आहेत, हे देखील सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने एक टूल तयार केलेलं आहे. त्या टूलच्या आधारे संभाव्य दुबार मतदार आम्ही आधीच मतदार यादीत डबल स्टार मार्क केलेलं आहे. हेच टूल महापालिका, जिल्हापरिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरलं जाणार आहे.
ज्या मतदाराच्या नावासमोर डबलस्टार आलेला आहे आणि जर त्याने काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही. तर त्याची सर्व मतदार केंद्रावर डबलस्टार अशी नोंद होईल. त्याच्याकडून एक जाहीरनामा लिहून घेतला जाईल, की या मतदारकेंद्राव्यतिरिक्त किंवा या मतदानानंतर तो दुसऱ्य मतदार केंद्रावर मतदान करणार नाही. केवळ एकाच मतदार केंद्रावर त्याला मतदान करता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज(मंगळवार) राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकारपरिषद घेतली. २४६ नगरपरिषद, ४२ नगरपंचायती निवडणुकीबाबत ही पत्रकारपरिषद झाली. यावेळी विशेष करून दुबार मतदारासंदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या दक्षतेबाबत सविस्तर माहिती दिली गेली.