महाराष्ट्र बातम्या

EC Press Conference: मार्करवरून गोंधळ! शाई पुसरली जात नाही; निवडणूक आयोगाचा ठाम नकार, सांगितलं- फेक नरेटिव्ह...

Voting Marker Row Maharashtra EC Press Conference: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी मार्करचा वापर होत असल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेतून प्रत्युत्तर दिले आहे.
Voting Marker Row Maharashtra EC Press Conference

Voting Marker Row Maharashtra EC Press Conference

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आज महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मात्र अशातच यात मतदान शाई नाहीतर मार्करचा वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला आहे. यावर आता महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिले आहे. यात त्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत.

Loading content, please wait...
election
Election Commission
Municipal Corporation
Voting
press conference
Municipal election
State Election Commission
Maharashtra State Election Commission

Related Stories

No stories found.