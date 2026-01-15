EC Press Conference: मार्करवरून गोंधळ! शाई पुसरली जात नाही; निवडणूक आयोगाचा ठाम नकार, सांगितलं- फेक नरेटिव्ह...

आज महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मात्र अशातच यात मतदान शाई नाहीतर मार्करचा वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला आहे. यावर आता महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिले आहे. यात त्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. .ठाकरे बंधूं यांनी आरोप केला की, मतदान केल्यानंतर मतदारांच्या बोटांवर लावली जाणारी अमिट शाई नेलपॉलिश रिमूव्हर आणि सॅनिटायझर्सने सहजपणे काढली जात आहे. ज्यामुळे काही लोक एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करू शकतात. मतदारांच्या बोटांवर शाई लावण्यासाठी मार्कर पेन वापरल्या जात असल्याच्या वादात, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०११ आणि २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी मतदारांच्या बोटांवर शाई लावण्यासाठी मार्कर पेन वापरण्याबाबत आदेश जारी केले होते. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांच्या बोटांवर चिन्हांकित करण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे..Devendra Fadnavis: मार्करवरून वाद उफाळला! राज ठाकरेंच्या टीकेला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले- हवं तर ऑइल पेंट वापरू शकता पण....या आदेशांनुसार, मतदाराच्या बोटावर शाई स्पष्टपणे दिसेल अशा प्रकारे मार्कर पेनने शाई लावावी. शाई नखेवर आणि नखेच्या वरच्या त्वचेवर तीन ते चार वेळा घासावी. या सूचना यापूर्वीही जारी करण्यात आल्या आहेत. मार्कर पेनवरही छापल्या आहेत. म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारांना शाई पुसण्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहन केले आहे, असे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मतदान सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली आहे..निवडणूक आयोगाने सांगितले की, राज्यात अनेक ठिकाणी मतदानानंतर लावण्यात येणारी शाई पुसरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळले आहेत. पूर्वी जो मार्कर पेन वापरत होतो त्याच मार्कर पेनचा आताही वापर होत आहे, असं म्हणत शाई पुसरली जात असल्याचा आरोपावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. .Pune Duplicate Voting : "दुबार मतदानाला आलात तर रडूस्तर चोप देऊ"; कासारीत फ्लेक्सबाजीने खळबळ!.राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, राज्यात मतदानावेळी शाईवरून संभ्रंम पसरवला जात आहे. शाई सुकल्यानंतरही पुसली जात नाही आहे. शाईबाबत फेक नरेटिव्ह पसरवला जात आहे. केंद्रीय आयोगही हिच शाई वापरत आहे. बोगस मतदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पाडू यंत्रणा नवीन नाही आहे. २००४ पासून या यंत्राचा वापर होत आहे. यात मतदारांचीही जबाबदारी आहे, नेहमी निवडणूक आयोग दोषी नसतो. बोगस मतदार आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.