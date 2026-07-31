उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्याच्या घरी आणि कार्यालयात पेपर बंद, खर्च कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा विरोध

मुंबई : मुख्यमंत्री वगळता अन्य मंत्र्यांची कार्यालये तसेच त्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर येणारी छापील वृत्तपत्रे किंवा नियतकालिके बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याऐवजी मंत्र्यांनी वृत्तपत्रांचे किंवा नियतकालिकांचे ऑनलाइन वर्गणीदार व्हावे. तसेच यासाठीचा खर्च संबंधित मंत्र्याने त्यांच्या संबंधित विभागाकडून करावा, असे आदेश सरकारने काढले..उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिके देण्याची पद्धत एक सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सरकारचा जवळपास २० लाख रुपयांचा खर्च कमी होईल. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालय व निवासस्थानावरील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके सुरु राहणार आहेत..Mumbai Crime: धक्कादायक! अकाली बाळाला जन्म दिला आणि कचरापेटीत टाकलं, १९ वर्षीय अविवाहितेचं कृत्य.निर्णय मागे घेण्याची वृत्तपत्र विक्रेत्यांची मागणीराज्यातील मंत्री व राज्यमंत्र्यांना पुरवण्यात येणारी छापील वर्तमानपत्रे बंद करून त्याऐवजी केवळ डिजिटल ई-पेपर उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. हा निर्णय १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार असल्याचे समजत असून, त्याविरोधात संघटनेने निवेदन दिले आहे..संघटनेचे सरचिटणीस संजय चौकेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की छापील वर्तमानपत्र हे केवळ माहितीचे साधन नसून लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. सत्य, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य छापील माध्यमांनी अनेक दशकांपासून सातत्याने केले आहे..Bhiwandi Building Collapse: आम्ही बाहेर पडलो, पण आमची लेक ढिगाऱ्याखालीच अडकली अन्..., भिवंडी दुर्घटनेतील पीडितांनी सांगितला थरार! .शासनानेच छापील वर्तमानपत्रांना दुय्यम स्थान दिल्यास समाजात, विशेषतः तरुण पिढी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये, त्यांचे महत्त्व कमी असल्याचा चुकीचा संदेश जाईल. वाचन संस्कृती, विचारशक्ती, सामान्य ज्ञान आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी आजही छापील वर्तमानपत्रांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वृत्तपत्र विक्रेते, लाइन बॉय, एजंट आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..मुख्य मागण्या१ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणारा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्र्यांची कार्यालये आणि शासकीय निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रांची व्यवस्था पूर्ववत सुरू ठेवावी.वृत्तपत्र विक्रेते, वृत्तपत्र मालक, पत्रकार संघटना आणि संबंधित प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच भविष्यात निर्णय घ्यावा.छापील वर्तमानपत्रे आणि डिजिटल माध्यमे यांचा समतोल राखणारे धोरण शासनाने स्वीकारावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.