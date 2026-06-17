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Land Measurement: कौटुंबिक वाटणीची मोजणी २०० रुपयांत, सर्वसामान्यांना दिलासा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Government: राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात बदल केले आहेत. ज्यामुळे आता कौटुंबिक वाटणीची मोजणी २०० रुपयांत करता येणार आहे.
Land Measurement

Land Measurement

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात मोठे बदल करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी २०० रुपयांत करता येणार आहे. तर नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

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