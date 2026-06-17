Land Measurement: कौटुंबिक वाटणीची मोजणी २०० रुपयांत, सर्वसामान्यांना दिलासा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात मोठे बदल करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी २०० रुपयांत करता येणार आहे. तर नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे, ग्रामीण भागात दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये, तर शहरी भागात एक हेक्टरपर्यंत ३ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. भूमापक गैरहजर राहिल्यास सवलत मिळेल. मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क नाही..Mumbai Water Crisis : मुंबईवर अभूतपूर्व पाणी संकट ! जलाशयांत केवळ १० टक्के पाणीसाठा; बांधकाम, जलतरणचा पाणीपुरवठा आजपासून बंद .असे असेल शुल्ककौटुंबिक वाटणी मोजणी न्यायालयाद्वारे वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा २०० रुपयेग्रामीण मोजणी - दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी ८ हजार रुपयेशहरी मोजणी - एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी तीन हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपयेपुनर्भेट शुल्क अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल दहा हजार रुपये दंडगुंठेवारी मोजणी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्कउच्चतपासणी कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्कसरकारी संस्थांना सवलत निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना ७५ टक्के सवलत.Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर जलसंकटाचे सावट! पाणीकपातीत वाढ होणार, पालिकेचा मोठा निर्णय; कधीपासून आणि का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.