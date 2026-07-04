Pink E-Rickshaw: महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी; 'पिंक ई-रिक्षा' योजनेत मोठी घोषणा, परवाना प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ

मुंबई : राज्य सरकारकडून महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, दिव्यांग तसेच तरुण यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. अशातच राज्य सरकारने महिलांसाठी "पिंक ई-रिक्षा योजना" सुरु केली आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत याबाबत माहिती देताना म्हटले की, सरकार या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर काम करत असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात ५,००० महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना २०२४ मध्ये पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्याच्या यशानंतर, या योजनेचा विस्तार इतर शहर आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये केला जाणार आहे..Mumbai News: श्वानांचा ९३ नागरिकांना चावा, विधानसभेत मुद्दा गाजला; भटक्या कुत्र्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय.महिलांसाठी रोजगाराची संधी"पिंक ई-रिक्षा योजना" केवळ महिलांसाठी मर्यादित आहे. महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे तसेच महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचे पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या या योजनेचा उद्देश आहे..पिंक ई-रिक्षाचे प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशन आणि इतर सुविधांची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीवर सोपवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर परिवहन विभागाच्या समन्वयाने परवाना प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. जेणेकरून लाभार्थ्यांना आरटीओ कार्यालयात वारंवार भेटी द्याव्या लागणार नाहीत, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे..Navi Mumbai: बटाटावड्यात आढळली अळी, नवी मुंबई महापालिकेच्या भोजनालयातील प्रकार.५,००० महिलांना लाभचालू आर्थिक वर्षात ५,००० महिलांना लाभ देण्याचे लक्ष्य आहे.आतापर्यंत १३० गुलाबी ई-रिक्षांचे वाटप करण्यात आले आहे.राज्यभरातून ९,९४० अर्ज प्राप्त झाले आहेत.२० टक्के सरकारी अनुदान, ७० टक्के बँक कर्ज आणि १० टक्के लाभार्थी योगदान.महिला चालकांसाठी मोफत प्रशिक्षण आणि चार्जिंग सुविधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.