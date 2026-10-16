महाराष्ट्र बातम्या

Farmer Scheme: शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! सरकारकडून 5,000 रुपये मिळणार; कसा कराल अर्ज?

State Government : शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये ॲडव्हान्स देण्यात येणार आहेत.
Farmer Scheme

Farmer Scheme

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधयक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिवाळी आधी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना ॲडवान्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ कसा घ्यावा? त्यासाठी काय करावे याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.

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