Farmer Scheme: शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! सरकारकडून 5,000 रुपये मिळणार; कसा कराल अर्ज?

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधयक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिवाळी आधी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना ॲडवान्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ कसा घ्यावा? त्यासाठी काय करावे याबाबत सविस्तर जाणून घ्या. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी अग्रीम रक्कम म्हणून ५ हजार रुपये निधी जमा केला जाणार आहे. तथापि, याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही कागदपत्रे किंवा अर्ज देण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही..Mumbai News: कुर्ला-ट्रॉम्बेतील झोपड्यांना मध्य रेल्वेच्या नोटिसा, ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; नेमकं कारण काय?.सरकारकडे कर्जमाफीच्या वेळेसचा डाटा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जे शेतकरी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना नव्याने अर्ज करावा लागणार नाही. या शेतकऱ्यांना जुन्या डेटाबेसच्या आधारे खात्यात ५ हजार दिले जाणार आहेत..नाव कसे नोंदवाल?सरकारच्या घोषणेचा लाभ घेण्यासाठी, MahaDBT पोर्टलमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची नावं समाविष्ट नाहीत, त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नाव निंदावणे गरजेचे असणार आहे. या नाव नोंदणीसाठी आधारनंबर लागणार असून सातबारा, 8-अ, सुरू असलेले बँक खाते आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे..Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.