MPSC Exam : राज्यसेवा २०२५ च्या मुलाखती अखेर पुढे ढकलल्या; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत मात्र अद्याप अस्पष्टता

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा २०२५ च्या मुलाखती पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. ‘सकाळ’ने बुधवारी (ता. १६) प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तातून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला संशय आणि राज्यसेवा २०२५ मुलाखतींबाबतची अनिश्चितता समोर आणली होती..या बातमीची दाखल घेत आयोगाने राज्यसेवा २०२५ चा मुलाखत कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे. मात्र, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ चे पेपर नव्याने सेट करण्याच्या मागणीबाबत आयोगाने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे मुख्य परीक्षा पुढे ढकलून नव्या प्रश्नपत्रिकांसह परीक्षा घ्यावी, ही विद्यार्थ्यांची मागणी कायम आहे.प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर, फेरतपासणी होईपर्यंत आयोगाला सांगून मुलाखती थांबविण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. मात्र, आयोगाकडून अधिकृत परिपत्रक न आल्याने २१ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान नियोजित असलेल्या मुलाखतींबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी द्विधा मनःस्थिती होती. 'मुलाखतीची तयारी करायची की मुख्य परीक्षेचा अभ्यास?' असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला होता..'सकाळ'ने विद्यार्थ्यांची ही व्यथा आणि आयोगाचे मौन यावर प्रकाश टाकला होता. या बातमीची दखल घेत आयोगाने बुधवारी अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक प्रसिद्ध करत २१ ते २४ आणि २६ व २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित केलेला मुलाखत कार्यक्रम प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आला आहे. तसेच, सुधारित कार्यक्रम स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे..राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत अद्याप अस्पष्टता...राज्यसेवा २०२५च्या मुलाखतींचा प्रश्न सुटला असला तरी, ३ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान नियोजित असलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत अद्याप अस्पष्टता कायम आहे. परीक्षेचे पेपर साधारण दोन महिने आधीच सेट केले जातात. आयोगाचे निलंबित अव्वर सचिव अभिजित लेंडवे याच्या वादग्रस्त कार्यकाळातच आगामी मुख्य परीक्षेचे पेपर तयार झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाला नसेल कशावरून? त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलून नव्या प्रश्नपत्रिकांसह परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..'सध्याच्या परिस्थितीत केवळ परीक्षा नियोजित वेळेत घेणे महत्त्वाचे नसून परीक्षेच्या प्रक्रियेबाबत उमेदवारांच्या मनात पूर्ण विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संशयाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात. त्यासाठी आवश्यक असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी.'- भारत पांडव.'सध्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे सर्वत्र संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनातील हा संशय दूर करण्यासाठी आयोगाने यापूर्वी तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात. नव्या प्रश्नपत्रिका तयार होईपर्यंत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी. परीक्षा पारदर्शक आणि विश्वासार्ह वातावरणातच घेण्यात यावी.'- हितेश तवाडे, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.