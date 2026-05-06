sugarcane FRP Increase : एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांची वाढ, शेतकऱ्याला प्रतिटनासाठीचा दर जाहीर; कोल्हापूर विभागाची एफआरपी किती?

FRP 3650 per ton Maharashtra : येणाऱ्या हंगामात (२०२६-२७) गाळपास येणाऱ्या उसाच्या एफआरपीत केंद्राने प्रतिटन १०० रुपयांची वाढ केली आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी एफआरपी ३५५० होती. ती आता ३६५० रुपये इतकी केली आहे. १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी ही रक्कम उत्पादकांना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज ही वाढ केली..एक ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामात सर्व साखर कारखान्यांना हा नवा दर लागू करणे बंधनकारक आहे. पुढील हंगामासाठी उसाचा सरासरी उत्पादन खर्च १८२० रुपये प्रतिटन इतका गृहित धरला आहे. जाहीर ३६५० रुपयांची एफआरपी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत १००.५ टक्के अधिक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगला नफा मिळण्यास मदत होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे..सध्याच्या २०२५-२६ साखर हंगामाच्या तुलनेत ही वाढ २.८१ टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होईल, असे सांगण्यात आले. ज्या साखर कारखान्यांची रिकव्हरी ९.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३३८० रुपये हमखास मिळणार आहेत. रिकव्हरी ९.५ टक्क्यांखाली गेली तरीही दरात कोणतीही कपात केली जाणार नाही..कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा दर निश्चित करण्यात आला आहे. सरकारने ऊस देणी वेळेवर देण्यावरही भर दिला आहे. देशात २०२४-२५ हंगामातील ९९.५ टक्के देणी पूर्ण झाली आहेत. २०२५-२६ मधील एक लाख १२ हजार ७४० कोटींपैकी सुमारे ८८.६ टक्के रक्कम (९९ हजार ९६१ कोटी) २० एप्रिल २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे..जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना मिळणार जादा १७५ कोटीजिल्ह्यात उसाचे सरासरी गाळप एक कोटी ४० ते ५० लाख टन इतके होते. नवी वाढ व वाढीव उतारा गृहीत धरता जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना गेल्या वर्षापेक्षा पुढील हंगामात सुमारे १७० ते १७५ कोटी रुपये जादा मिळतील, अशी शक्यता आहे..Sugarcane Control Order 1966 : माजी खासदार राजू शेट्टी आक्रमक! ऊस नियंत्रण कायद्यातील बदलांवर उपस्थित केले मोठे प्रश्न; नेमका वाद आहे तरी काय?.एफआरपीत वाढ ही ऊस उत्पादकांसाठी दिलासादायक आहे; पण खतांसह अन्य निविष्ठांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. एफआरपीत वाढ केली असली, तरी दुसरीकडे साखरेची एमएसपीही वाढवणे गरजेची आहे.- विजय औताडे, साखर उद्योगतज्ज्ञ.