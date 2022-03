लग्न हे राष्ट्रवादी शिवसेनेचं आहे, काँग्रेस हे बिनबुलाये वऱ्हाडी : सुजय विखे

By

अहमदनगर : भारतीय जनता पक्ष महाविकास आघाडीवर टीका करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. रोज दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ सुरुच आहे. यात भाजपचे खासदार सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांनी उडी घेतली आहे. महाविकास आघाडीचा (Mahavikas Aghadi) संसार असा आहे, की लग्न हे राष्ट्रवादी शिवसेनेचे आहे. राष्ट्रवादी (NCP) नवऱ्याच्या भूमिकेत तर शिवसेना (Shiv Sena) मूक बायकोच्या भूमिकेत असून काँग्रेस (Congress Party) ही बिनबुलाये वऱ्हाडी असल्याचा खोचक टोला त्यांनी लगावला. त्यांना कितीही बोलले तरी ते जेवणाचा ताट सोडत नाही, अशी टीका त्यांनी काँग्रेसवर केली. (Sujay Vikhe Attack On Mahavikas Aghadi Over Politics In Ahmednagar)

हेही वाचा: मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात उष्णतेची लाट, हवामान विभागाचा इशारा

ईडीच्या (Enforcement Directorate) कारवाईवर सुजय विखे म्हणाले की, आम्ही त्यांना चोऱ्या करायला सांगितलेले नाही. ज्यांनी चोऱ्या, भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. भ्रष्टाचार केला नसेल तर पुरावे द्यावे, टीव्हीवर बोलण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. ईडीने राज्यात महाविकास आघाडीविरोधात आघाडी उघडली काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा: 'संजय राऊत तुम्ही 'महाचमचा'; पंतप्रधानांची माफी मागावी'

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ईडीवर घरगडी असल्याची टीका केली होती.