Women Employees: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी गेम-चेंजर निर्णय! ‘लवकर या-लवकर जा’ योजना जाहीर; लाभ कसा घेता येणार?
Mumbai women government employees News: मुंबईतील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी 'लवकर या-लवकर जा' योजनेची घोषणा केली आहे. कामाच्या वेळेत लवचिकता आणि सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या ऐतिहासिक प्रसंगी महाराष्ट्र विधान परिषदेत महिला सक्षमीकरणावर एक महत्त्वाची चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुंबई महानगर प्रदेशात काम करणाऱ्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'लवकर या-लवकर जा' ही एक गेम चेंजिंग योजना जाहीर केली. मुंबईतील लोकल ट्रेन आणि रस्त्यांवरील गर्दीच्या वेळेतील आव्हाने लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.