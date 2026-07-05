Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांना मोठा धक्का! 'या' बड्या नेत्याने राजीनामा हाती सोपवला; एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याची शक्यता

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एका मोठ्या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आता सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे परभणी शहर जिल्हाध्यक्ष प्रताप देशमुख यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सूत्रांनुसार, ते लवकरच शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याची शक्यता आहे. प्रताप देशमुख यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. .प्रताप देशमुख यांनी आपल्या राजीनाम्यात वैयक्तिक कारणे दिली आहेत. प्रताप देशमुख हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटचे सहकारी मानले जात होते . त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून परभणीचे पहिले महापौर म्हणूनही काम केले आहे आणि ते मराठवाडा शिक्षण मंडळाचे सदस्य आहेत. प्रताप देशमुख लवकरच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होऊ शकतात. मात्र, या संभाव्य पक्षांतराबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..Devendra Fadnavis: अखेर प्रभुंची आठवण झाली; रामाच्या मार्गावर चालाल तरच भलं होईल, देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना सुनावलं.तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याच्या चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे आता केवळ काही दिवस शिल्लक असताना त्यापूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार का? मोदींच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदल पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे, पण या सगळ्यात शरद पवारांना त्यांच्या पसंतीचे मंत्रालय दिल्यास ते एनडीएमध्ये सामील होतील का, यावर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. .सध्या हे मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवारांनी भाजप नेतृत्वाला आपली इच्छा कळवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचीही चर्चा आहे. राजकीय सूत्रांच्या मते , पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमधील फूट आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची झालेली दुर्दशा यामुळे शरद पवार चिंतीत आहेत. त्यामुळे, शरद पवारांना एक सुरक्षित नवीन पक्ष स्थापन करायचा आहे..Uddhav Thackeray: हिंदूंचा गैरफायदा घेण्याचा डाव; ‘रामरक्षा’ आंदोलनात ठाकरेंची भाजपवर जोरदार टीका; हिंदू भोळे आहेत, पण मूर्ख नाहीत.सुप्रिया सुळे यांच्यासह आपल्या काही नेत्यांसाठी एक चांगला करार घडवून आणायचा आहे. भाजपकडे देण्यासारखे बरेच काही आहे, तर काँग्रेसची स्थिती नाजूक आहे. आता शरद पवारांचा निर्णय काय असेल हे पाहणे बाकी आहे. असा दावा केला जात आहे की, जर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) बाबत निर्णय घेतला नाही, तर पक्षात फूट पडू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.