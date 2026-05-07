NCP Rajya Sabha Seat: सुनेत्रा पवारांच्या जागी राज्यसभेत कोण जाणार? 'ही' नावे चर्चेत; पक्षातील महत्त्वाच्या पदांसाठीही फिल्डिंग

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने पक्षात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्या नेत्याला ही महत्वाची जागा मिळणार, याबाबत पक्षातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..सुनेत्रा पवार यांनी बुधवारी दिल्लीत उपराष्ट्रपतींची भेट घेऊन आपला राजीनामा सुपूर्द केला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी अभूतपूर्व कामगिरी करत दोन लाखांहून अधिक मतांच्या भक्कम फरकाने विजय मिळवला होता. या निवडणुकीत त्यांनी अनेक विक्रम मोडीत काढले. या यशानंतर त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यसभेतील खासदार संख्या तीनवर आली आहे..या जागेसाठी पक्षात इच्छुकांची गर्दी झालेली दिसत आहे. आनंद परांजपे, भुजबळ कुटुंब, मलिक कुटुंब, अविनाश आदिक आणि विक्रम काकडे यांसारख्या नेत्यांच्या नावांची चर्चा जोरात आहे. कोणाला संधी मिळते, याकडे पक्षाचे लक्ष लागले आहे..अनेक जागा खालीदरम्यान, पक्षात अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त पडलेली आहेत. युवक आघाडीच्या अध्यक्षपदावर सूरज चव्हाण यांना बाजूला करण्यात आल्यानंतर गेल्या दहा महिन्यांपासून ही जागा रिक्त आहे. रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दोन महिने उलटले तरी महिला आयोग आणि महिला प्रदेशाध्यक्षपद अजूनही भरलेले नाही. त्याचबरोबर विधानसभा निवडणुकीच्या काळात समीर भुजबळ यांनी मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यालाही दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत..इच्छुक नेत्यांची मोठी रीघया रिक्त पदांसाठी सुनेत्रा पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याकडे इच्छुक नेत्यांची मोठी रीघ लागली आहे. मात्र पक्षाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. कोणत्या नेत्याला कोणत्या जबाबदारीची संधी मिळणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नव्या संतुलनाची चर्चासुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नव्या संतुलनाची चर्चा रंगली आहे. राज्यसभेची जागा कोणाला मिळते आणि रिक्त पदांवर कोणाची नेमणूक होते, यावर पक्षाच्या भविष्यातील रणनीती अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते या मुद्द्यावर विचार करत असल्याचे सूतोवाच होत आहे..पक्षाच्या अंतर्गत गणितांनुसार, विविध गट आणि कुटुंबांचा समतोल साधत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आनंद परांजपे, भुजबळ कुटुंबातील सदस्य, मलिक कुटुंब, अविनाश आदिक आणि विक्रम काकडे यांच्यात मुख्य शर्यत असल्याचे चित्र आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे ही फक्त राजकीय वर्तुळात असलेली चर्चा आहे, पक्षाने यावर भूमिका स्पष्ट केली नाही.