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Maharashtra News: मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर भेटीवरून नाराजी? सुनेत्रा पवारांकडून विचारणा; तटकरे यांचा इन्कार

Reports of Internal Discontent in NCP: मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सुनेत्रा पवार नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मतभेद आणि नाराजीच्या वृत्ताचा स्पष्ट इन्कार करत पक्षात कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांशी घेतलेल्या भेटीमुळे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पक्षातील अन्य नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचे समजते. तटकरे यांनी या नाराजीचा इन्कार केला.

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