Maharashtra News: मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर भेटीवरून नाराजी? सुनेत्रा पवारांकडून विचारणा; तटकरे यांचा इन्कार

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांशी घेतलेल्या भेटीमुळे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पक्षातील अन्य नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचे समजते. तटकरे यांनी या नाराजीचा इन्कार केला..राष्ट्रवादी पक्ष (शरदचंद्र पवार) ‘एनडीए’ सोबत जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद समोर आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंनी मंगळवारी रात्री भेट घेतली होती, त्याचवेळी तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील हे देखील उपस्थित होते..Matar Khasta Kachori: मैद्याची कुरकुरीत कचौरी अन् चिंच-गुळाची चटणी; जाणून घ्या बाराबंकीच्या प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची सोपी रेसिपी.त्यामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत तटकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. ‘देवगिरी’ निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीस सुनेत्रा पवार यांच्यासह सुनील तटकरे, पार्थ पवार, मंत्री छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ आदी उपस्थित होते..या बैठकीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त नियोजित कार्यक्रमाची तयारी, शरद पवार यांच्या पक्षाकडून ‘एनडीए’ला देण्यात येणाऱ्या संभाव्य पाठिंब्याबाबत तसेच मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीबाबत चर्चा झाली..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार! 'या'१२ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी, हवामानाचा विभागाचा अंदाज.या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीबाबत आपल्याला आधी माहिती का दिली नाही, असा सवाल करत सुनेत्रा पवार यांनी तटकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. दरम्यान, तटकरे यांनी पक्षातील मतभेदांच्या चर्चेचे खंडन केले. सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत चांगले संबंध आहेत. आमच्यात गैरसमज किंवा नाराजी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.