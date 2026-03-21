Sunil Tatkare Viral Photo Controversy : रुपाली चाकणकरांनंतर आता सुनील तटकरेंही गोत्यात? 'त्या' फोटोने वाढवलं टेन्शन! भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण भोवणार?

Sunil Tatkare Viral Photo Controversy : राज्यातील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणामुळे अनेक नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, नव्या आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकारणात खळबळ उडाली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर आता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याबाबतही चर्चांना उधाण आले आहे..Who is Ashok Kharat? आईसमोरच अल्पवयीन मुलीला शर्ट वर करायला सांगितला अन्..; कॅप्टन खरातच्या भोंदूगिरीचा थरकाप उडवणारा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल.अनामिका कापल्याचा दावा चर्चेतशिवसेना (ठाकरे गट) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी दावा केला की, भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या सांगण्यावरून २ सप्टेंबर २०२४ (सोमवती अमावस्या) रोजी चाकणकर यांनी स्वतःच्या हाताची अनामिका कापली होती. या दाव्याला त्यांनी पुरावे असल्याचेही सांगितले..Satara ZP Violence : सातारा जिल्हा परिषदेत राडा! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंच्या हाताला जखम; भाजप कार्यकर्त्यांवर धक्काबुक्कीचा गंभीर आरोप.तटकरेंच्या अनामिकेला पांढरी पट्टी बांधलेला फोटो व्हायरलयाचवेळी, अंधारे यांनी या प्रकरणात आणखी एका वरिष्ठ नेत्याचा सहभाग असल्याचे सूचित केले, मात्र नाव जाहीर केले नाही. दरम्यान, सुनील तटकरे यांच्या अनामिकेला पांढरी पट्टी बांधलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने चर्चांना अधिक उधाण आले आहे. हा 'दुसरा नेता' तटकरे आहेत का, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..तंत्र-मंत्रात अनामिकेचे महत्त्वअध्यात्म आणि तंत्रशास्त्रानुसार, अनामिका बोटाला विशेष महत्त्व दिले जाते. हे बोट सूर्य (यश, सत्ता) आणि शुक्र (आकर्षण, प्रभाव) या ग्रहांशी संबंधित मानले जाते. काही तांत्रिक विधींमध्ये मंत्रांची प्रभावीता वाढवण्यासाठी या बोटाचा वापर केला जातो. तसेच, अघोरी पूजांमध्ये रक्त किंवा शरीराचा भाग अर्पण करण्याच्या प्रथा असल्याचा दावा सुषमा अंधारे यांनी केलाय. त्यातच आता पुण्यात आयोजित 'आधार' या राज्यस्तरीय बैठकीच्या बॅनरवरून सुनील तटकरे आणि रुपाली चाकणकर यांचे फोटो वगळण्यात आल्याने राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे.