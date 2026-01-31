महाराष्ट्र बातम्या

Sunil Tatkare Reaction On Sharad Pawar : शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर सुनिल तटकरे काय म्हणाले, पक्ष एकत्रीकरणावरही प्रतिक्रिया...

Sunil Tatkare on Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांदरम्यान शरद पवारांच्या वक्तव्यावर सुनिल तटकरे यांनी प्रतिक्रिया देत राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sharad Pawar statement Sunetra Pawar : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून सुनेत्रा पवार आज सायंकाळी पाच वाजता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. शपथविधीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदाच्या निवडीसाठी आज दुपारी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. सुनिल तटकरे आणि प्रफुल पटेल हे देवगिरी बंगल्यावर सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला गेले आहेत.

