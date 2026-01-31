Sunil Tatkare Reaction On Sharad Pawar : शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर सुनिल तटकरे काय म्हणाले, पक्ष एकत्रीकरणावरही प्रतिक्रिया...

Sharad Pawar statement Sunetra Pawar : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून सुनेत्रा पवार आज सायंकाळी पाच वाजता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. शपथविधीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदाच्या निवडीसाठी आज दुपारी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. सुनिल तटकरे आणि प्रफुल पटेल हे देवगिरी बंगल्यावर सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला गेले आहेत..दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत शरद पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. शपथविधीला शरद पवार उपस्थित राहणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी यावर मौन बाळगले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलिनीकरणासंदर्भात बोलण्यासही त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. पत्रकारांनी सवाल उपस्थित करताच तटकरे यांनी विधिमंडळ बैठकीचे कारण पुढे करत हात जोडून बोलणे टाळले आणि गाडीतून निघून जाणे पसंत केले..शरद पवार काय म्हणाले...सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीबाबत विचारले असता शरद पवार यांनी स्पष्ट केले की, “याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. माझ्या कानावर तसे काही आलेले नाही. सुनेत्रा पवार शपथ घेणार असतील, तर तो राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा अंतर्गत निर्णय आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे यांनी काय करायचे ते ठरवले असेल.” दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत गेल्या चार महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती आणि त्याचे सर्व अधिकार जयंत पाटील यांच्याकडे होते, असेही पवार यांनी सांगितले. मात्र, “या दुर्दैवी घटनेमुळे सध्या त्या चर्चा थांबल्या आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..“नव्या पिढीवर आता मोठी जबाबदारी आहे. अजित पवार हे कर्तृत्ववान नेते होते. लोकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने काम केले. हा मोठा धक्का आहे; मात्र हे सगळे मागे टाकून आम्हाला पुढे काम करावेच लागेल,” असे पवार म्हणाले. राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले की, “सुनिल तटकरे यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांनी काही निर्णय घेतले असतील, तर तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय असून त्यांचा अधिकार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्र येण्याच्या चर्चेत मी सहभागी नव्हतो.”.दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यासाठी जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह काही सहकारी सातत्याने प्रयत्नशील होते, असे सांगत पवार म्हणाले, “मात्र या सगळ्यात अजित पवार यांच्यावर झालेला आघात फार मोठा आहे. त्यांच्या जाण्याने पवार कुटुंबातील तरुण पिढीवर मोठे काम उभे राहिले आहे.”.Sunil Tatkare: ''पवार कुटुंबाशी बोलणं आमच्यासाठी अवघड'', मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सुनील तटकरेंचा माध्यमांशी संवाद, उद्या आमदारांची बैठक.याच पार्श्वभूमीवर आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल, त्यामध्ये आदरणीय सुनेत्रा वहिनी पवार यांचे नाव निश्चित होईल आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी पार पडेल. एवढ्या मोठ्या दुःखाच्या डोंगराखाली असतानाही कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घेत त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. कार्यकर्त्यांना मायेचा आधार देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो.”.दरम्यान, भाजपचे नेते आणि मंत्री गिरीष महाजन यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली. “सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार असतील, तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आम्हाला त्याबाबत कोणतीही अडचण नाही. काही तांत्रिक बाबी असतील म्हणून शपथविधी लवकर होत असावा. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा मुद्दाही त्यांचा अंतर्गत विषय आहे,” असे महाजन यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.