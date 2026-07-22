महाराष्ट्र बातम्या

Shiv Sena MPs: उद्धव ठाकरेंच्या ६ खासदारांच्या विलयाला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार; पण नोटीस जारी, पुढील सुनावणी कधी?

Six MPs Shiv Sena Merger SC Hearing: शिवसेना (यूबीटी) खासदारांचे शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मान्यता देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Six MPs Shiv Sena Merger SC Hearing

Six MPs Shiv Sena Merger SC Hearing

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणास मान्यता देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे. न्यायालयाने अध्यक्षांचे कार्यालय आणि विलीनीकरणात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांत होईल. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Eknath Shinde
shivsena
Shiv Sena controversies
Shiv Sena party news
rebellion in Shivsena