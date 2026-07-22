Shiv Sena MPs: उद्धव ठाकरेंच्या ६ खासदारांच्या विलयाला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार; पण नोटीस जारी, पुढील सुनावणी कधी?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणास मान्यता देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे. न्यायालयाने अध्यक्षांचे कार्यालय आणि विलीनीकरणात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांत होईल. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला. .ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, आमचा दुसऱ्या पक्षासोबत आधीच एक कायदेशीर वाद प्रलंबित आहे. आमच्या तिकिटावर निवडून आलेले हे खासदार एकतर्फी विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अध्यक्षांनीही या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनावर प्रभाव टाकण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. घटनेच्या कलम १० चा हवाला देत कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की असे विलीनीकरण घटनाबाह्य आहे. .Ajit Pawar Jayanti: स्वर्गीय अजित पवार जयंतीनिमित्त भीमाशंकर साखर कारखान्यात १० एकरांवर आंबा लागवड; एआय तंत्रज्ञानावर ऊसशेती मेळाव्यांची घोषणा.एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, ते प्रत्येक मुद्द्यावर उत्तर देतील. अध्यक्षांचा निर्णय पूर्णपणे योग्य होता. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत आहेत. दोन आठवड्यांत सुनावणी होईल. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असल्याचे कारण देत कामत यांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची न्यायालयाला विनंती केली. परंतु न्यायालयाने सांगितले की ते दुसऱ्या पक्षाचे उत्तर ऐकल्यानंतरच आदेश जारी करतील..उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले आहेत. विलीन झालेल्या सहा खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दीना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धारशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. .Ajit Pawar Jayanti: बारामतीत दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवारांना भावपूर्ण अभिवादन; स्मृतिस्थळी पवार कुटुंबीयांची उपस्थिती, सामाजिक व हरित उपक्रमांनी कार्याचा उजाळा.या विलीनीकरणानंतर एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनाच्या खासदारांची संख्या सातवरून १३ झाली आहे, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये आता फक्त तीन खासदार उरले आहेत. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सत्ता गमावली. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेनेवरील दावा मान्य केला. आयोगाने शिवसेनेचे मूळ निवडणूक चिन्ह, धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.