माणगाव : सह्याद्रीच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, धुक्याची चादर, खळाळणारे धबधबे आणि निसर्गाचे मनमोहक सौंदर्य यामुळे ताम्हिणी घाट पर्यटकांचे विशेष आकर्षण बनला आहे, मात्र याच निसर्गरम्य घाटातील नागमोडी वळणे, खोल दऱ्या आणि धोकादायक चढ उतार आता पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी गंभीर आव्हान ठरत आहेत..पोलिसांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीत ताम्हिणी घाटात ९५ अपघातांची नोंद झाली असून, त्यामध्ये ३९ जणांचा मृत्यू झाला, तर १७५ जण जखमी झाले आहेत. २०२३ मध्ये घाटात २१ अपघात झाले. यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर ३० जण जखमी झाले..Eknath Shinde: शिवसेनेची ताकद वाढली! अनेक पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश, शेकापला धक्का.२०२४ मध्ये अपघातांची संख्या वाढून ३९ वर पोहोचली. या वर्षात १८ जणांना जीव गमवावा लागला, तर १०१ जण जखमी झाले. २०२५ मध्ये ऑक्टोबरअखेर ३५ अपघातांची नोंद झाली असून, त्यात १५ जणांचा मृत्यू आणि ४४ जण जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, २०२४ मधील ३९ अपघात आणि १८ मृत्यू ही बाब अधिक चिंताजनक आहे..कोंडेथर, निवे परिसरासह घाटातील अनेक ठिकाणी तीव्र वळणे आणि खोल दऱ्या आहेत. काही ठिकाणी अपुरे दिशादर्शक फलक आणि रात्रीच्या वेळी कमी प्रकाश यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात दाट धुके, निसरडे रस्ते, दरड कोसळणे आणि रस्ता खचण्याच्या घटनांमुळे प्रवास अधिक धोकादायक बनतो. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये थार वाहन दरीत कोसळून सहा तरुणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली होती..उपाययोजनांची गरजताम्हिणी घाटातील अपघातप्रवण ठिकाणांचे तातडीने सर्वेक्षण करून धोकादायक वळणांवर मजबूत संरक्षक कठडे, रेलिंग, दिशादर्शक फलक आणि वेगमयदिचे फलक बसविण्याची मागणी होत आहे..ताम्हिणी घाटातून प्रवास करताना वाहनचालकांनी विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तसेच अपघात झाल्यास जखमींना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी माणगाव पोलिसांकडून घाटात २४ चेकपोस्ट सुरू करण्यात आले आहेत.- मारुती आंधळे, पोलिस निरीक्षक, माणगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.