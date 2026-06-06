दुबईत नोकरीचं आमिष देत शिक्षकाचा शिक्षिकेवर अत्याचार, धर्मांतराची अट; युटूबवर मंगलाष्टके लावून लग्न, नंतर कलमा पठण

शिक्षकानेच एका शिक्षिकेला दुबईत नोकरी आणि लग्नाचे आमिष देत फसवणूक करून अत्याचार केला. तसेच सोन्यासह रोख असा साडेपाच लाखांचा ऐवज घेतल्याचा प्रकार समोर आला. तसेच धर्मातरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे देखील समोर आले. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. हुसेन अबु सोयदान (वय ४५, रा. कटकट गेट, नेहरूनगर) असे आरोपीचे नाव आहे..याप्रकरणी ४३ वर्षीय शिक्षिकेने तक्रार दिली. त्यानुसार जून २०२४ मध्ये दोघांची एका शाळेत ओळख झाली. त्यानंतर मैत्री झाली. हुसेन याने तिला दुबईत नोकरीचे आश्वासन दिले. त्याने तिला प्रेमाची कबुली देत सोबत राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी पतीपासून विभक्त राहण्याचा सल्ला दिला. परंतु दुबईत नोकरीसाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारावा लागेल, अशी अट घातली..Pune Crime : हुंड्यासाठी छळ, अन् गर्भपाताची सक्ती; अखेर २५ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन, पतीसह सासू-सासऱ्यावर गुन्हा दाखल.जानेवारी २०२६ ला निराला बाजार येथील एका हॉटेलात नेत तिच्यावर अत्याचार केला. तिच्याकडून २ लाख ४३ हजार रुपये रोख घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यानंतर सोनेही उकळले. १ जूनपासून त्याचा मोबाइल बंद असल्याने फसवणूक झाल्याचे तिच्या लक्षात आले,.Crime: लॅबमध्ये बोलवलं; संधी मिळताच जवळ ओढून चुंबन घेतलं, नंतर...; शाळेतच महिला शिक्षिकेसोबत दुसऱ्या शिक्षकाचं विकृत कृत्य.यूट्यूबवर मंगलाष्टके, नंतर कलमा पठणएप्रिलमध्ये यूट्यूबवर मंगलाष्टके लावून दोघांनी हारांची देवाणघेवाण केली. त्यानंतर मात्र दुबईला जाण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे सांगून आरोपीने महिलेकडून कलमा पठण करून घेत कथित धर्मातर घडवून आणल्याचा आरोप केला. यानंतर दुबईत जाण्यासाठी प्रक्रियेकरिता सहा तोळे सोने घेतल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.