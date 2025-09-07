Sanjay Raut : दसऱ्या मेळाव्याला ठाकरे बंधू एकत्र दिसणार? संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं; नेमकं काय म्हणाले?

Speculation rises if Uddhav and Raj Thackeray will unite at Dussehra rally 2025, Sanjay Raut clarifies the stand : गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे बंधूंमधील वाढता संवाद आणि भेटीगाठी यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे मातोश्रीवर गेले होते, तर उद्धव ठाकरे यांनी गणपती दर्शनासाठी राज ठाकरे यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी भेट दिली होती. या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात ठाकरे बंधू एकत्र दिसतील का, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. याचवेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे..संजय राऊत काय म्हणाले?आज माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांना ठाकरे बंधू दसरा मेळाव्यात एकत्र येणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर राऊत म्हणाले, "उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात उत्तम संवाद सुरू आहे, हे मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो. पण दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे, राज ठाकरे यांचा मेळावा हा गुढीपाडव्याला होतो..राऊत यांनी पुढे सांगितले की, दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणी मराठी माणसासाठी एकच असल्या, तरी दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात दोघे एकत्र येतील, याबाबत मला माहिती नाही. मात्र, भविष्यात एकत्र काम करण्यासाठी आमची संमती आहे. गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळापासून दसरा मेळावा हा केवळ शिवसेनेचाच आहे".दरम्यान, संजय राऊत यांनी एका जाहिरातीवरून भाजपावर जोरदार टीका केली. या जाहिरातीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती शिवाजी महाराजांना फुले वाहताना दिसत आहेत. मात्र, जाहिरातीवर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव नसल्याने ही जाहिरात कोणी दिली, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. यावर राऊत म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणे हे प्रत्येक मराठी माणसाचे कर्तव्य आहे. पण ही जाहिरात कोणी दिली, याचे नावच नाही. अशा जाहिरातीचा खर्च 40 ते 50 कोटी रुपये आहे. हा पैसा कुठून आला? ही जाहिरात भाजपनेच दिली आहे, याची मला पूर्ण माहिती आहे..राऊत यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला, "हा अज्ञात दाता कोण आहे? हा पैसा ठेकेदारांचा आहे, बिल्डरांचा आहे की अंडरवर्ल्डच्या लोकांचा आहे, ज्यांना तुम्ही मदत केली? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा असा राजकीय वापर करणे आम्हाला मान्य नाही. शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? त्याबाबत बोलायला तुम्ही तयार नाहीत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.