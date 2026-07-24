Thackeray Brothers on Student Protest: विद्यार्थी आंदोलनाने ठाकरे बंधू एकवटले; आंदोलकांच्या पाठिंब्यासाठी ठाकरेंची दुसरी पिढी मैदानात

विनोद राऊतमुंबई: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी उद्धव व राज हे दोन ठाकरे बंधू एकत्र आले; मात्र पालिकेची सत्ता राखण्यात यश मिळाले नाही. मनसेला अपेक्षित राजकीय यश न मिळाल्यामुळे दोन भावाची युती किती दिवस टिकेल, अशी चर्चा सुरू झाली होती; मात्र दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनानंतर ठाकरे बंधूंची पुन्हा एकजूट झाल्याचे चित्र आहे. तब्बल दीड दशकानंतर दोघे बंधू हातात हात घालून मोर्चा काढणार आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूनी विशेषता राज ठाकरे यांनी कायम युवा वर्गाला आकर्षित केले आहे.मात्र त्यांना ऐकायला होत असलेली गर्दी मात्र मतांमध्ये परिवर्तीत होऊ शकली नाही, ही वेगळी बाब आहे. निटचा विषय पहिल्यांदा राज ठाकरेंनी हाताळला होता, याचीही आठवण मनसे नेत्यांनी करुन दिली..Mumbai Tiranga March : मुंबईत २६ जुलैला तिरंगा मोर्चा, आदित्य अन् अमित ठाकरेंचे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे नागरिकांना आवाहन.जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा सुर पहिल्यांदा ठाकरे बंधूनी ओळखला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या बाजूने या आंदोलनात ठाकरे बंधूनी उडी घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी थेट जंतरमंतर गाठून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला तर राज ठाकरेंनी अमित ठाकरेसह मनसे नेत्यांना जंतरमंतरवर पाठविले. या आंदोलनात मराठी तरुण अधिक सहभागी असल्यामुळे दिल्लीनंतर या आंदोलनाचे सर्वाधिक पडसाद मुंबईसह महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहे. मुंबईत ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना साथ देण्यासाठी आदित्य आणि अमित ही ठाकरेंची पुढची पिढी थेट मैदानात उतरली आहे..गेल्या चार दिवसापासून चेंबुर, दादर, शिवाजी पार्क परिसरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आदित्य आणि अमित ठाकरे हजेरी लावत असून विद्यार्थ्यांना सोडवण्यासाठी दोघेही बंधू थेट पोलिस ठाणे गाठत आहेत. दादरमधील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना हात लावला तर याद राखा, असा सज्जड दमही राज ठाकरे यांनी दिला. अमित ठाकरे यांनी पोलिसांची व्हॅन अडवून विद्यार्थ्यांची सुटका केली व त्याचे श्रेय घेण्यासही नकार दिला. त्यामुळे तरुणाईमध्ये ठाकरे बंधूबद्दल आपुलकीची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातच बुधवारी (ता.२३) शिवसेना भवन ते शिवतीर्थ असा मोर्चा काढला गेला, त्यातून विद्यार्थ्यांची ही भावना प्रकर्षाने जाणवत होती..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.ठोस समन्वयदिल्लीतील आंदोलनामुळे ठाकरे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले आहे. गुरुवारी झालेली पत्रकार परिषद मातोश्री किंवा शिवसेना भवनमध्ये न होता ती राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थावर झाली. २६ जुलैला ठाकरे बंधू शिवाजी पार्क, शिवतीर्थ ते सिद्धिविनायक असा तिरंगा मोर्चा काढणार आहे. यापूर्वी दोघे बंधू २०११मध्ये गिरणी कामगाराच्या मोर्चाच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाविरोधात काढलेल्या मोर्चातही ते एकत्र आले, मात्र त्यावेळी महाविकास आघाडीचे नेतेही हजर होते..दिल्लीतील आंदोलनाच्या निमित्ताने संपूर्ण देशात वेगळे वातावरण तयार झाले आहे. सरकारविरोधी टोकाची भूमिका या उद्रेकातून तयार झाली आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसोबत उभे राहणे, हे राजकीय दृष्ट्या शहाणपणाचे आहे. त्यामुळे राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना-मनसेची ताकद विद्यार्थ्यांमागे उभी केली आहे.- प्रताप आसबे, राजकीय विश्लेषकपेपरफुटीचा विषय राजकीय नसून विद्यार्थ्यांचा, घराघरातील महत्त्वाचा विषय आहे. दोन्ही भाऊ एकत्र या लढ्यात उतरल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा आधार मिळाला आहे. दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये देखील सकारात्मक मेसेज गेला आहे.- बाळा नांदगावकर, नेते, मनसेशिवाजी पार्कच्या आंदोलनात राज ठाकरे, शर्मिला ठाकरे उतरल्या. उद्धव ठाकरे हेही आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीला गेले. आदित्य असो किंवा अमित ठाकरे दोघेही विद्यार्थ्यांसाठी आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे तेच विद्यार्थ्यांसाठी लढा देतील, असे आम्हाला वाटते.- अर्णव साळी, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.