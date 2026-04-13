Asha Bhosle : बहुरंगी गायिका

आशा भोसले यांनी अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणे गायली. सर्व प्रकारची गाणी गाताना सर्व पिढ्यांवर त्यांच्या आवाजाची जादू कायम राहिली. काळानुसार स्वतःमध्ये बदल करीत, त्यांनी नेहमीच सादरीकरणांमध्ये वैविध्य आणले. मरगळ झटकणारा, नवी उभारी देणारा, आपल्या दैनंदिनीत श्वासाइतकाच सहजतेनं एकरूप झालेला, सळसळत्या स्वरांचा खळाळता झरा असलेला, शतकातला प्रसन्न टवटवीत सूर म्हणजे आशा भोसले..अकरा हजारांहून अधिक गाणी, बहुभाषांत गायलेली चौखन्नी गायिका. दीनानाथ मंगेशकर यांचा आशीर्वाद लाभलेल्या, त्यांच्या नाट्यगीतांपासून, आदरस्थानी असलेल्या लतादीदींसमवेत द्वंद्वगीतही गायलेल्या, 'आनंदघन'ची सुरावट फुलवलेल्या भावाच्या म्हणजे पं. हृदयनाथजींची गाणी गाताना 'कस' लागतो म्हणणाऱ्या, दमदार लावणी गाऊन रसिकांच्या उत्स्फूर्त शिट्ट्या घेणाऱ्या, दत्ता डावजेकर-बाबूजी यांच्यापासून आर. डी. बर्मन यांच्यापर्यंत सर्व संगीतकारांच्या छटा नेमकेपणी सुरातून मांडलेल्या, बहुरंगी गायिका-पद्मविभूषण आशा भोसले..अशा आशाताईंशी मुंबई दूरदर्शनवरून १९८४ मध्ये प्रकट गप्पा मारल्या. रेकॉर्डिंग स्टुडिओत बाबूजी स्वतः उपस्थित होते. तिथपासून गेल्या ३६ वर्षांत पुणे, पार्ले, ठाणे, पिंपरी, नागपूर, औरंगाबाद, इंदूर, बडोदे, कर्जत, डोंबिवली, नवी मुंबई, सांगली, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी किमान १८ ते २० वेळा जाहीर मुलाखती घेतल्या..पुण्याच्या रमणबागेत नाना पाटेकरसमवेत मुसळधार पावसात भिजत गाताना, नितीन देसाईच्या स्टुडिओत रसिकांशी संवाद करताना, सांगलीत स्वतःच्या शाळेला भेट देताना, मुंबईच्या साहित्यसंघात चाहत्यांकडून गौरवल्या जाताना, नाशिकच्या नाट्यसंमेलनापासून, मला स्वतःला आणि शरद पवारांच्या हस्ते 'पुण्यभूषण' मिळत असताना, सॅनहोजेत (अमेरिका) माधुरी दीक्षित समवेत, ठाण्यात ऊर्मिला मातोंडकरसह खुललेल्या अशा अनेक क्षणांचा मी साक्षीदार आहे. अगदी अलीकडे ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पार्ल्यात 'दीनानाथ' मध्ये राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत चाहते गौरवत असताना, ८६ वर्षे पूर्ण करत असलेल्या आशाताईंशी गप्पा मारताना जाणवलं, की गाणं, गायकी, परंपरा, ताजेपणा, पार्श्वगायिकांच्या दरबारातील ६५-७० वर्षांपूर्वीची त्यांची एन्ट्री, स्पर्धेला तोंड देत स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याची जिद्द, खाणं, मुलं-नातवंडांसमवेतचं राहणं, दागिन्यांची-साड्यांची-पैठणीची आवड, परदेशात सुरू केलेली 'आशा' रेस्टॉरंट्स, नाशिकच्या भांड्यांपासून भेट द्यायच्या निवडक आर्टिकल्सपर्यंत खरेदी करण्याचा सोस, अशा आशाताईंच्या व्यक्तित्वाच्या साऱ्या छटा त्यांनी माझ्या या मुलाखतींच्या प्रवासात सविस्तरपणे नोंदवल्या..तर या साऱ्या गप्पा-गाण्यांच्या प्रवासात मी अनुभवलेले, टिपलेले, सविस्तर पण अनोखे क्षण... आशाताईंच्याच शब्दांत सांगायचं, तर 'रंग माझा वेगळा...' म्हणणारे.हिऱ्यामोत्यांनी चकाकणारं ब्रेसलेट आकाशाच्या दिशेनं भिरकावत आशाताई हातातल्या माईकवरून वयाच्या पंचाहत्तरीनंतरही 'ले गई... ले गई... मुझको हुईना खबर' जेव्हा देशोदेशीच्या रंगमंचावरून म्हणू लागतात, तेव्हा त्यांची नातवंडं शोभतील अशा वयाची श्रोत्यांमधली जनरेशनही बेभान होते. डुलायला लागते..'देख कसमसे' सारख्या गाण्यातून आशाजींच्या खट्याळ स्वरातून फेकलेलं आव्हान अमिताच्या चेहऱ्यावर वाचण्यासाठी, एका पिढीनं 'तुमसा नही देखा'च्या वाऱ्या केल्यात. 'पॉप' गात त्यांनी तिसऱ्या पिढीलाही आपलंसं केलंय. 'अच्छा जी मैं हारी' म्हणत मनवणारी मधुबाला 'ओ साथी चल' म्हणणारी हेमा, 'बचके कहाँ जाओगे?' विचारणारी हेलन, 'मुझे रंग दे' म्हणत प्रेमात रंगणारी तब्बू अशा कुठल्याही पिढीतली नायिका आशाजींच्या सुरांबरोबर आपल्या डोळ्यांसमोर येते. त्या-त्या अभिनेत्रीचा ढंग स्वरातल्या अभिनयानं आशाजींनी गाण्यात उतरवलाय..'जमाना आला तशी मी बदलत गेले. जमान्याच्या स्टाईलमध्ये अडकले असते, तर संपले असते', असं आपल्या सुरांच्या वैविध्यावर आशाताई भाष्य करतात. गीता रॉय, शमशादजी-आमीरबाईंसारख्या पार्श्वगायिकांचा दरबार भरलेला असताना, आशाताईंनी तब्बल ६५ वर्षांपूर्वी पार्श्वगायनाच्या प्रांतात एन्ट्री घेतली आणि स्वतःचा स्वतंत्र ढंग निर्माण करून आपली 'मुद्रा' उमटवली, अनेक संगीतकारांच्या सुरांच्या साथीनं सुमारे बारा हजार गाण्यांतून इंग्रजीसह अकरा भाषांतून गात. आशाताईंचा सळसळता सूर तीन पिढ्यांतल्या रसिकांचा उत्साह वाढवत राहिला. गीतांचे टप्पे बदलले, स्वररचनांचे आकार बदलले, रुची बदलली; पण आशाताईंचा आवाज बदलत्या प्रत्येक वळणावर अनोखं रूप घेऊन आपल्यासमोर येतो. नवनवी आव्हानं स्वीकारत, वादळांना तोंड देत, त्या त्या पिढीचे ढंग समजून घेत..गाण्याच्या सादरीकरणात इतके वैविध्यपूर्ण ढंग आणणाऱ्या आशाताईंना ऐकणारा प्रत्येक जण मनातून 'सलाम'च करतो. खुद्द नामवंत संगीतकारांनीही त्यांना वेळोवेळी दाद दिलीय. सर्वांत महत्त्वाचं वेगळेपण, म्हणजे त्या जितक्या सहजतेनं गात-गात असंख्य रसिकांच्या भावनांनाच जणू स्वरातून मोकळं करतात, तितक्याच त्या परदेशात 'आशाज्' नावाची रेस्तराँची चेन यशस्वीपणे चालवत, 'बिझनेस वुमन' म्हणूनही यशस्वी झालेल्या आहेत. पांढऱ्या रंगाच्या, जरीशिवायच्या 'पैठण्या' आशाताई खास बनवून घेऊन 'शो'मध्ये नेसतात. पांढऱ्या रंगावर काळे काठ उठून दिसतात. पैठणीला एक पारंपरिकपणा आहे, सणाचं वातावरण आहे, टिपिकल ब्राह्मणी वास आहे, लग्नसमारंभाचा रंग आहे, हे सारं आशाताईंना आवडतं, म्हणून त्या पैठणी निवडण्यात खूप रस घेतात.. 