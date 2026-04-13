Asha Bhosle : अष्टपैलू आशा

काही अतिशय कर्तबगार, हरहुन्नरी, अष्टपैलू, दिलखुलास व्यक्तिमत्त्वाचे नाव घेतले, तर त्यात सर्वांत आधी नाव येते ते म्हणजे आशा भोसले. हे कर्तबगार हरहुन्नरी अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व अगदी तसेच..आशाजींनी मराठीसह अनेक भाषांत गायन केले. प्रचंड क्षमता आणि सातत्य. गाण्यांची संख्या १२ हजारांपेक्षा जास्त आणि त्या प्रत्येक भाषेचा अर्थ त्यांनी आपल्या गाण्यात अचूक पकडला. त्यांनी चित्रपट गायनाची सुरुवात ‘माझा बाळ’ या चित्रपटातील ‘चला चला नव बाळा’ या गाण्यापासून केली. संगीत दत्ता डावजेकर यांचे आहे. १९५०च्या सुमारास त्यांनी हिंदी चित्रपटांतही अनेक गाणी गायली, पण ते चित्रपट विशेष गाजले नाहीत..त्या काळात हिंदी चित्रपट-संगीतावर सुरय्या, नूरजहा, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त अशा गायिका राज्य करत होत्या. त्यात आशाताईंना संधी मिळणे अवघड होते. या गायिकांच्या चलतीच्या काळात अथवा वातावरणात आपले अस्तित्व निर्माण करण्याचे, स्वतःला सिद्ध करण्याचे फार मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. प्रतिभा, मेहनत, कसब, कौशल्य या गुणांवर त्यांनी ते साध्य केले..हिंदीतील त्यांनी गायलेल्या गाण्यांचे मुखडे त्यांच्या अष्टपैलुत्वाची ओळख करून देतात. ‘आईये मेहरबान’ (हावडा ब्रिज), ‘मेरा कुछ सामान’ (इजाजत), ‘दम मारो दम’ (हरे राम हरे कृष्ण), ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’ (यादों की बारात), ‘इन आँखों की मस्ती ने’ (उमराव जान), ‘उडे जब जब जुल्फे तेरी’ (नया दौर), ‘छोड दो आँचल जमाना क्या कहेगा’ (पेईंग गेस्ट), ‘अच्छा जी मै हारी’ (काला पानी), ‘हाल कैसा है जनाब का’ (चलती का नाम गाडी), ‘आधा है चंद्रमा रात आधी’ (नवरंग), ‘देखने में भोला है’ (बम्बई का बाबू), ‘भंवरा बडा नादान है’ (साहिब बीवी और गुलाम), ‘नदी नाले ना जायो श्याम’ (मुझे जीने दो), ‘इशारो इशारो में’ (कश्मीर की कली), ‘चैन से हमको कभी’ (प्राण जाऐ पर वचन न जाऐ), ‘तनहा तनहा यहां पे जीना’ (रंगीला)... आशा भोसले यांची हिंदी चित्रपटातील गाण्याची रेंज यातून ‘ऐकायला’ मिळतेय. प्रत्येक गाणे वेगळे. विविध मूडची..आशा भोसले यांची मराठीतील वाटचालीबद्दल बरेच सांगता येईल. अतिशय प्रतिष्ठित अशा राज्य चित्रपट महोत्सवात त्यांनी एकूण अठरा वेळा पुरस्कार पटकावले, हे आवर्जून सांगायला हवे. १९६२ साली महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार महोत्सवाला सुरुवात झाली आणि पहिल्याच वर्षी ‘मानिनी’ या चित्रपटासाठी आशा भोसले यांना सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिकेचा पुरस्कार आशा भोसले यांना प्राप्त झाला. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्याकडचा त्यांचा क्लास काही वेगळाच.आपले वडील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांची आशाबाईंनी गायलेली नाट्यगीतं हाही एक मोलाचा ऐवज आहे. ग. दि. माडगुळकर, मधुसूदन कालेलकर, जगदीश खेबूडकर, योगेश, कवी संजीव, गंगाधर महाम्बरे, डॉ. वसंत अवसारे, बा. भ. बोरकर, आरती प्रभू, ग. दि. माडगूळकर, शांता शेळके, सुरेश भट, सुधीर मोघे यांच्या चित्रपट गीते कवितांबरोबर सौमित्रसारख्या नव्या दमाच्या कवींच्या कविताही आशाताईंच्याच आवाजात रसिकांपुढे आल्या. सर्व कवींच्या शब्दांना आशाताईंनी सुरेल न्याय दिला..नाच रे मोरा, आईए मेहेरबाँ, दिव्य स्वातंत्र्य रवी (नाट्यगीत), जिवलगा राहिले रे दूर घर माझे, रंग दे मुझे रंग दे, सांज ये गोकुळी, जानम समझा करो, मागे उभा मंगेश... ही ‘रेंज’च अफाट आहे, हा आवाकाच अविश्वसनीय आहे. उपशास्त्रीय संगीत, मराठी भावगीते, प्रेमगीत, विरहगीते, भक्तीगीत, नाट्यगीते, गझली, लावण्या, डिस्को-रॉक-पॉप गाणी, अन्य भाषांतील गाणी अशा सर्वच प्रकारच्या संगीतामध्ये आशाताई तेवढ्याच ताकदीने गायल्या.आशा भोसले यांनी मराठीत गायलेल्या गाण्यात संगीतकार सुधीर फडके यांच्याकडे गायलेली गाणी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. आशा भोसले यांनी एका सुधीर फडके यांच्याबद्दल मुलाखतीत म्हटलंय, ‘फडकेसाहेबांनी एकदा मला सुनावलं, की सूर सुटला तरी चालेल पण शब्द चुकता कामा नये. आता दु:ख हा शब्द बघा. गाताना ‘दु’वर जोर देऊनच शब्द बाहेर आला पाहिजे. गाताना चित्र म्हटलं, तर काय होतं? पण नाही तो अगदी जोर लावूनच ‘चित्र’ असा आलाच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह.’ पण यामुळे आशा भोसले यांना मराठी गाण्यात सूर सापडला असे म्हटले जाते..एवढे यश, मानसन्मान मिळूनही पाय घट्टपणे जमिनीवरच असलेल्या, साधी राहणी असलेल्या उत्कट, संवेदनशील कलाकार. जुना काळ, प्रचंड कष्ट, धडपड, जुने सहकारी (सहगायक, संगीतकार, गीतकार, सहवादक, स्टुडिओतील कर्मचारी) या गोष्टी न विसरणाऱ्या, किंबहुना आवर्जून लक्षात ठेवणाऱ्या आशाताई या एक ‘संवेदनशील माणूस’ होत्या. आशाताईंच्या गाण्यात कुठेही ‘जनरेशन गॅप’ जाणवला नाही.आशाताईंच्या आवाजातला तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ आशाताईंच्या स्वरांनी रसिकांच्या काळजात कायमचे स्थान मिळवले आहे. वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकरांकडूनच गाण्याचं बाळकडू घेतलेल्या आशाताईंनी आपल्या स्वतंत्र गायनशैलीने स्वतःचं वेगळेपण सिद्ध केलं..रेहमानबरोबरील रेकॉर्डिंगचा अनुभवफार पूर्वी एकेका चित्रपटाचे एकेका गाण्याचे रेकॉर्डिंग म्हणजे खूप मोठा आणि प्रत्येक वेळी वेगळा अनुभव असे. एकेका गाण्यासाठी सीटिंग होत, गाण्याची चित्रपटातील जागा, त्या गाण्याचे स्वरूप, कोणावर ते चित्रित होणार आहे, अशा अनेक लहान-मोठ्या तपशीलाचा विचार केला जाई. आशा भोसले यांनी चित्रपट गाण्याच्या रेकॉर्डिंगच्या बदललेल्या पद्धतीचाही कालांतराने अनुभव घेतला. रामगोपाल वर्मा दिग्दर्शित ‘रंगीला’ (१९९५) निर्मितीवस्थेत असतानाची गोष्ट.आशा भोसले या चित्रपटातील एका गाण्याच्या रेकॉर्डिंगसाठी चेन्नई (तेव्हाचे मद्रास) येथे गेल्या. रेकॉर्डिंग स्टुडिओत पोहचल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, एकही वादक हजर नाही. असे कसे झाले? त्यांना इतकीच सूचना मिळाली की 'हे गाणे अशा अशा पद्धती'ने गायचे आहे. 'एक नवीन अनुभव' असे मानतच त्या गायल्या आणि मुंबईत येऊन आपल्या कामात व्यग्र झाल्या..काही दिवसांनी 'रंगीला'ची गाण्याची ध्वनिफीत प्रकाशित झाली आणि आशाजीनी गायलेले तेच गाणे त्यांनी ऐकले आणि त्या अवाक् झाल्या. त्या गाण्यावरचा संगीत साझ आणि त्याची उच्चतांत्रिक मूल्ये 'ऐकून' त्या गुणगुणू लागल्या. 'तनहा तनहा, यहां पे जीना, यह कोई बात है...' त्या आपल्या 'लाइव्ह कॉन्सर्ट-मुलाखतींमध्ये हा अनुभव अतिशय रंगवून खुलवून सांगत आणि संगीतकार ए. आर. रेहमानला दाद देत..चिरतरुण, सर्वव्यापीकोरोनाच्या काळात आशा भोसले लोणावळ्याला होत्या. तेथे त्यांनी स्वत:चा यूट्यूब चॅनेल सुरू केला. काही जुन्या आठवणी सांगताना, नवीन आवाजासाठी आवाहन केले आणि जगभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर नवीन आवाज त्यांनी ऐकला, हा त्यांच्यातील खूप वेगळा गुण होता.गाण्याखेरीज आशाबाईंचा छंद म्हणजे पाककला. त्या अप्रतिम कुक होत्या. त्यांचा धाकटा मुलगा नंदू (आनंद भोसले) याने या छंदाचे रुपांतर यशस्वी व्यवसायात रूपांतर केले. 'आशाज्' नावाची रेस्टॉरंट्सची साखळीच दुबई, कुवेत अशा काही देशांत आहे. आशाताईंनी स्वतः तिथल्या शेफना ट्रेनिंग दिले आहे. आशाबाई दुबईला आपले दुसरे घरच मानत.आशा भोसले यांनी महेश कोडियाल दिग्दर्शित 'माई' (२०१३) या चित्रपटात शीर्षक भूमिका साकारली होती. या चित्रपटात राम कपूर आणि पद्मिनी कोल्हापुरे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटात ६४ वर्षांच्या अल्मायझर झालेल्या महिलेची भूमिका त्यांनी साकारली होती.गाण्याइतकेच क्रिकेटही त्यांची आवड होती आणि क्रिकेटपटूंच्या भेटीगाठी घेणेही त्यांना आवडत होते.पुण्यातील तुळशीबाग आणि जुन्या नाशिकात तांब्याची जुनी भांडी खरेदी करण्याची त्यांची अनेक वर्षांची हौस कायमच चर्चेचा विषय राहिला.मुंबईत (पूर्वी पेडर रोड आणि आता वरळीत) असताना अनेकदा तरी माहिमच्या मच्छी मार्केटमध्ये त्या आपण सेलिब्रिटीज आहोत, हे पूर्णपणे विसरून मासे खरेदी करत.प्रवास हा त्यांच्या आवडीचा विषय होताय तसेच, मंत्रोच्चार ऐकायलाही आवडत असते. 