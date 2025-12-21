राज्यातील सर्वात तरुण नगराध्यक्ष! एम.कॉम.चे शिक्षण घेणारी २२ वर्षीय सिद्धी वस्त्रे मोहोळच्या नगराध्यक्षा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्या शुभेच्छा

सोलापूर : मोहोळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी अवघे २२ वर्ष वय असलेली सिद्धी राजू वस्त्रे शिवसेनेकडून विजयी झाली आहे. सिद्धी वस्त्रे राज्यातील सर्वात तरुण नगराध्यक्ष ठरली आहे. तत्कालीन मोहोळ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच राहिलेल्या आजोबा कै. विश्वनाथ वस्त्रे यांचा राजकीय वारसा सिद्धी पुढे चालवीत आहे. त्यांच्या विजयानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
मोहोळ शहरातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात सिद्धीचा जन्म झाला. सिद्धीचे आजोबा कै. विश्वनाथ शिवराज वस्त्रे शहरातील गवत्या मारुती चौकातील विरभद्र देवाचे मुख्य मानकरी होते. तसेच सुमारे ३० वर्षांपूर्वी मोहोळ ग्रामपंचायतचे सरपंचपद ही त्यांनी भूषविले होते. काँग्रेसची विचारधारा असलेले कै. वस्त्रे मोहोळच्या अनेक प्रभागातून ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले होते. कै. विश्वनाथ वस्त्रे यांना तीन मुले असून त्यापैकी राजू वस्त्रे यांची सिद्धी कन्या आहे.
नूतन नगराध्यक्ष सिद्धीचे शिक्षण बी.कॉम.पर्यंत झाले असून सध्या ती गरड महाविघालयातून एम.कॉल. करत आहे. तिचे वडील राजू वस्त्रे हे एका खासगी पतसंस्थेमध्ये नौकरी करत होते. पतसंस्था बंद पडल्यानंतर सध्या ते शेती करतात. तर आई तेजश्री या घरकाम करतात. एकीकडे शिक्षण पूर्ण करत सिद्धी एक सीए फर्ममध्ये नोकरीही करत होती.
निवडणुकीची इच्छा नव्हती, पण आरक्षण पडल्यावर चर्चेतून ठरले
मोहोळच्या राजकारणामध्ये सहभागी व्हावे, अशी कोणत्याही प्रकारची इच्छाही सिद्धीची नव्हती. मात्र, मोहोळच्या नगरसेवकांसह नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आणि सिद्धीचे चुलत भाऊ किशोर वस्त्रे व दिग्विजय वस्त्रे यांनी शिवसेनेच्या रमेश बारसकर यांच्याशी चर्चा करून सिद्धीला राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेकडून सिद्धीला नगराध्यक्षपदाची उमेदवारीही मिळाली. निवडणुकीची सर्व यंत्रणा माजी नगराध्यक्ष रमेश बारसकर, पद्माकर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखली होती. आपल्या नम्र स्वभावाच्या माध्यमातून सिद्धीने मतदारांची मने व मते जिंकत मोहोळच्या नगराध्यक्ष पदावर अतिशय कमी वयामध्ये विराजमान होण्याचा बहुमान प्राप्त केला आहे.
मूलभूत सुविधांवर विशेष भर
मोहोळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी झालेला माझा विजय नैतिकतेचा व जनसामान्यांच्या इच्छाशक्तीचा आहे. भविष्यात सर्वांना सोबत घेऊन मोहोळच्या विकासासाठी काम करणार आहे. विरोधासाठी विरोध न करता शहरातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आदी मूलभूत सुधारणा पूर्ण करण्यास माझे प्राधान्य असणार आहे.
- सिद्धी वस्त्रे, नूतन नगराध्यक्ष, मोहोळ
