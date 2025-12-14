DJ Free City: महाराष्ट्र 'डीजे-मुक्त' होणार? राज्यात सोलापूर पॅटर्न लागू करण्याची मागणी; कडक भूमिका घेण्याचे संकेत

राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे डीजेचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठी गैरसोय होत आहे. सोलापूरप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात 'डीजे फ्री सिटी' पॅटर्न लागू करण्याची आणि डीजेवर कडक बंदी घालण्याची मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली. भाजपचे श्रीकांत भारतीय यांनी एका अल्पकालीन चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला. डीजे मुक्त सोलापूरसाठी दैनिक सकाळने केलेल्या जनजागृतीचा गौरवपूर्ण उल्लेख हिवाळी अधिवेशनात श्रीकांत भारतीय यांनी केला आहे. या बातमीची दखल सरकारने घेतली..त्यांनी सांगितले की, राज्यात वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाचा सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोलापूर शहराने "डीजे-मुक्त शहर" ही संकल्पना यशस्वीरित्या राबवली आहे. धार्मिक कार्यक्रम आणि मिरवणुकांमध्ये डीजेचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. लोककला आणि पारंपारिक वाद्यांचा प्रचार केला जात आहे. त्यांनी हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात राबवण्याचे आवाहन केले..CIDCO House: सिडकोची महागृहनिर्माण योजना जाहीर; अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठा फायदा, लाभ कसा घेता येईल?.यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा पालवे मुंडे यांनी ध्वनी प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या असल्याचे मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी आणि रात्री १० नंतर डीजे संगीत वाजवणे परवानगी नाही. बहुतेक घटना बेकायदेशीर आहेत आणि तक्रारी आल्यानंतर कारवाई केली जाते, असे त्या म्हणाल्या. लोकांनी पुढे येऊन तक्रारी दाखल कराव्यात..त्यांनी असेही सांगितले की, ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्राथमिक अधिकार पोलिसांना आहे. पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका मर्यादित आहे. अमोल मिटकरी यांनी राज्यात डीजे संगीतावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी केली, जरी मंत्रालय थेट याची अंमलबजावणी करू शकत नाही असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, समाजाने स्वतः हा निर्णय घ्यावा आणि लोकप्रतिनिधींनी जागरूकता पसरवावी..Solapur Anganwadi: सोलापूर जिल्ह्यात बालशिक्षण धोक्यात; ४० टक्के अंगणवाड्यांना नाही स्वतःची इमारत.महाआघाडी सरकारचा भाग असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या सर्व नेत्यांनी आणि आमदारांनी नागपूरमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबाग परिसरातील हेडगेवार स्मारकाला भेट दिली. याप्रसंगी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे देखील उपस्थित होत्या. त्या म्हणाल्या की त्या नियमितपणे या ठिकाणी भेट देतात. हे ठिकाण त्यांना नवीन ऊर्जा आणि दिशा देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.