Ladki Bahin Yojana: मकर संक्रांतीला महिलांना ३,००० रुपये मिळणार? फक्त एकच अडचण; पण कोणती? जाणून घ्या...

महाराष्ट्रातील लाखो महिला सध्या एकच प्रश्न विचारत आहेत की, "लाडकी बहीण योजनेचा प्रलंबित हफ्ता कधी येणार?" नोव्हेंबरचा हप्ता मिळाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष आता डिसेंबर आणि जानेवारीच्या पेमेंटवर केंद्रित आहे. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने ₹३,००० मिळण्याची चर्चा आहे, पण ही वास्तविकता आहे की फक्त निवडणुकीची चर्चा आहे? सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात अशा बातम्या वेगाने पसरत आहेत की डिसेंबर आणि जानेवारीचे एकत्रित हप्ते १४ जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील..सरकारने अद्याप याची अधिकृत पुष्टी केलेली नसली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या उत्साहात या दाव्यामुळे महिलांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. या दाव्यामागील कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिका निवडणुका. मतदान १५ जानेवारी रोजी होणार आहे आणि निधी त्याच्या एक दिवस आधी, १४ जानेवारी रोजी जाहीर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजप उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांनी असा दावा केला आहे की, मकर संक्रांतीच्या दिवशी महिलांना हा लाभ मिळेल. राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की निवडणुकीच्या अगदी आधी हा निर्णय गेम चेंजर ठरू शकतो. अपेक्षा खूप असल्या तरी, महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगळी आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. अशा परिस्थितीत नवीन निधी जारी करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकते. मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, निधी मिळविण्यासाठी महिलांना निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वाट पहावी लागू शकते. अनेक महिलांना डिसेंबरमध्ये ₹३,००० मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्यांच्या खात्यात फक्त नोव्हेंबरचा हप्ता जमा झाला. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता मोठा प्रश्न असा आहे की सरकार प्रत्यक्षात १४ जानेवारी रोजी दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्र पाठवेल का, की वाट पाहणे आणखी लांबेल..महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती, जी आता संपली आहे. म्हणून, जर तुम्ही अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल, तर तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे. ई-केवायसी पर्याय आता पोर्टलवरून काढून टाकण्यात आला आहे. ज्या महिलांचे केवायसी अपूर्ण आहे त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. सध्या, सरकारकडून अंतिम मुदत वाढवण्याबाबत कोणतेही संकेत नाहीत..लाडकी बहीण योजनेचा निधी १४ जानेवारी रोजी येईल की नाही हे पूर्णपणे अधिकृत घोषणेवर अवलंबून आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात हा एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. जर तुम्ही लाभार्थी असाल, तर तुमचे बँक खाते आणि आधार लिंकिंगची स्थिती तपासत रहा. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही, लाडकी बहीण योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये लाभ मिळालेले नाहीत. परिणामी, शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक महिला दररोज महिला आणि बाल कल्याण विभागाला भेट देऊन योजनेचे फायदे बंद झाल्याबद्दल विचारत आहेत. ऑनलाइन तपासणीत असे दिसून आले की ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान चुकीचा पर्याय निवडण्यात आला होता. हे लाभ न मिळण्याचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. या समस्येवर त्वरित उपाय नाही..