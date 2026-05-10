CM Car: महाराष्ट्र सदनात नव्या वाहनांची एन्ट्री होणार! मुख्यमंत्र्यांसाठी हायटेक बुलेटप्रूफ कार खरेदी करणार; सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सरकारचे अधिकृत मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र सदनाच्या शासकीय परिवहन सेवेत लवकरच एक मोठा बदल होणार आहे. दिल्लीतील निवासी आयुक्त आणि सचिवांच्या कार्यालयाकडून वापरली जाणारी जुनी वाहने बदलून त्याजागी नवीन वाहने आणण्याचा औपचारिक आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. .या निर्णयाचा एक भाग म्हणून, मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली मुक्कामादरम्यान त्यांच्या ताफ्यासोबत असणारे बुलेटप्रूफ वाहनदेखील अद्ययावत केले जात आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, सध्या वापरात असलेल्या वाहनांची सेवा-मुदत संपली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जुन्या बुलेटप्रूफ वाहनांची देखभाल करणे आव्हानात्मक बनले होते, त्यामुळे नवीन वाहने खरेदी करणे आवश्यक झाले आहे. .Adulteration: फळ-भाज्यांतील भेसळीवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा प्रहार! दोषींना थेट परवाना रद्द करण्याचा इशारा, सरकार अॅक्शन मोडमध्ये.सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन वाहनांची खरेदी राज्याच्या विहित कार्यपद्धती, वित्तीय अधिकार नियमावली आणि सरकारी खरेदी धोरणाच्या कठोर नियमांच्या अधीन असेल. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांसारख्या उच्च घटनात्मक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष नियमावलीचे पालन केले जाते. दिल्लीसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या प्रवासासाठी बुलेटप्रूफ वाहन अनिवार्य आहे..सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, वाहनाला बुलेटप्रूफ करण्याचा अतिरिक्त खर्च संबंधित सरकारी निधीतून उचलला जाईल. लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यामध्ये सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणाऱ्या निवडक कंपन्या सहभागी होण्यास पात्र असतील. नवीन वाहने दाखल झाल्यामुळे, ताफ्यातून निवृत्त होणाऱ्या तीन जुन्या वाहनांचा लिलाव केला जाईल. .यामध्ये एक जुनी बुलेटप्रूफ कार आणि दोन स्टँडर्ड वाहनांचा समावेश आहे. हा लिलाव शासकीय परिवहन सेवेमार्फत पारदर्शकपणे आयोजित केला जाईल. लिलावातून मिळणारी रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केली जाईल. प्रशासकीय सूत्रांनुसार, ठराविक कालावधी किंवा किलोमीटरनंतर सरकारी वाहने बदलणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. .Pre Monsoon Rain Maharashtra : पूर्वमोसमी पावसासाठी पोषक वातावरण, हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणखी सक्रिय; महाराष्ट्रात पावसाळ्यासारखा पाऊस होणार.यापूर्वी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेली वाहने तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असावीत, असे सुरक्षा यंत्रणांनी सुचवले होते. या सूचनेवर कार्यवाही करत, वित्त विभागाने आवश्यक निधीच्या वाटपाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांची सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.