अवैध फेरीवाल्यांना आता रेल्वेच्या परिसरात प्रवेश नाही! रेल्वेचे नवीन नियम; नवीन डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली काय आहे? वाचा...

रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर आणि ट्रेनमध्ये अवैध खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना खाद्यपदार्थ विकण्यापासून रोखण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय नवीन पावले उचलत आहे. अधिकृत रेल्वे विक्रेत्यांना आता क्यूआर कोड-आधारित ओळखपत्रे दिली जातील. याव्यतिरिक्त, डिजिटल पद्धतीने शोधता येण्याजोग्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजचा वापर केला जाईल. भारतीय रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत विक्री आणि फेरीवाल्यांवर बंदी आहे..असे असूनही, प्लॅटफॉर्मपासून ते ट्रेनपर्यंत बेकायदेशीर विक्रेत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ज्यामुळे रेल्वे प्रवाशांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या गंभीर विषयावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ट्रेनमधील अधिकृत विक्रेत्यांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रेनमधील खानपान सेवा व्यवस्थापित करण्यासाठी तैनात असलेल्या प्रत्येक विक्रेता/सहाय्यक/कर्मचाऱ्याच्या नावाने क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे..हा क्यूआर कोड विक्रेत्याचे नाव, आधार क्रमांक, वैद्यकीय तंदुरुस्ती, पोलीस पडताळणी तपशील इत्यादी माहिती दर्शवून कर्मचाऱ्याची ओळख प्रमाणित करतो. अनधिकृत विक्रीला आळा घालण्यासाठीच्या इतर उपायांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजवर क्यूआर कोड लावणे, स्वयंपाकघराचे नाव आणि उत्पादन तारीख दर्शवणे यांचा समावेश आहे. फेरीवाल्यांना ट्रेनमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी नियुक्त अधिकारी आणि रेल्वे संरक्षण दलाकडून (आरपीएफ) नियमित तपासणी देखील केली जात आहे..रेल्वेच्या आवारात होणाऱ्या अनधिकृत विक्रीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे आणि आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून विशेष मोहिमा देखील राबवल्या जात आहेत. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आधुनिक स्वयंपाकघरे, अनिवार्य FSSAI प्रमाणीकरण, सीसीटीव्ही पाळत, अचानक तपासणी आणि त्रयस्थ पक्षाकडून तपासणी यांचा समावेश आहे. प्रवाशांना स्वच्छ आणि उच्च दर्जाचे अन्न पुरवण्यासाठी, निर्धारित बेस किचनमधून अन्नपुरवठा केला जाईल..निश्चित केलेल्या ठिकाणी आधुनिक बेस किचनची स्थापना केली जाईल. अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य स्वयंपाकघरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. खाद्यतेल, पीठ, तांदूळ, डाळी, मसाले, चीज, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी लोकप्रिय आणि ब्रँडेड कच्च्या मालाची निवड आणि अन्न उत्पादनासाठी त्यांचा वापर..अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या पद्धतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य स्वयंपाकघरांमधील अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकांसोबतच ट्रेनमध्ये आयआरसीटीसी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती. मुख्य स्वयंपाकघरे आणि पॅन्ट्री कार यांची नियमितपणे सखोल स्वच्छता आणि ठराविक कालावधीत कीटक नियंत्रण. अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक केटरिंग युनिटसाठी नियुक्त अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.