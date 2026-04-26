विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ नको! महाराष्ट्र सरकारचे शाळांसाठी कडक मान्सून नियम; पण कोणते? जाणून घ्या...

डॉ. पंकज भोयर यांनी माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्य सरकारने सर्व शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पावसाळीपूर्व आणि पावसाळीनंतरची तपासणी अनिवार्य केली आहे.पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळांच्या इमारतींची सखोल तपासणी करण्याबाबत सरकारने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. .कोणताही अपघात टाळण्यासाठी भेगा पडलेल्या भिंती, कमकुवत छत, तुटलेले प्लास्टर आणि जीर्ण इमारतींची तात्काळ दुरुस्ती केली पाहिजे. वर्गांमध्ये पाणी शिरू नये यासाठी खिडक्या, दरवाजे आणि गटार व्यवस्थेची योग्य देखभाल सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी पावसाळ्यानंतर आरोग्य तपासणी आणि जनजागृती मोहीम राबवली जाईल..सर्व शाळांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तपासणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. शाळांमधील माध्यान्ह भोजन तयार करणाऱ्या स्वयंपाकघरांची स्वच्छता आणि सुरक्षितता देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. गॅस जोडण्या, धूर बाहेर काढण्याची व्यवस्था आणि इंधन साठवणुकीच्या स्थितीची तपासणी केली जाईल. शौचालयांची स्वच्छता आणि पाण्याची उपलब्धता याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल..शाळांच्या आवारातील विद्युत प्रणालीची तपासणी करून उघड्या तारा आणि सदोष उपकरणे तात्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, धोकादायक झाडांची छाटणी करण्यासाठी आणि पाणी साचू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. मुसळधार पावसात जीर्ण इमारतींचा वापर थांबवण्याचे आणि गरज भासल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही स्तरावर तडजोड केली जाणार नाही.