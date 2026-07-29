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Live Marathi News Update : पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी सरसंघचालकांना अरविंद शिंदे यांचे पत्र

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Pune Live पुणे महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सरसंघचालकांना अरविंद शिंदे यांचे पत्र

पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांना पत्र लिहिले आहे. निविदेतील अटी बदलून एका कंपनीला पात्र ठरवण्यात आल्याचा तसेच या प्रकरणाला एका सत्ताधारी आमदाराचा वरदहस्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे काम जवळपास नऊशे सदुसष्ट कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शहरातील नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. महापालिकेतील कथित गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरसंघचालकांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी पत्रातून केली आहे.

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