Toothbrush Swallowed : दात घासता घासता ५० वर्षीय व्यक्तीने चुकून गिळला टूथब्रश; ऑपरेशन न करता डॉक्टरांनी पोटातून काढला बाहेर

Why Endoscopy Was Used Instead of Operation : दात घासत असताना चुकून संपूर्ण टूथब्रश गिळल्याने ५० वर्षीय व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. या घटनेनंतर मेडिकव्हर हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी कोणतीही शस्त्रक्रिया न करता अवघ्या ३० मिनिटांच्या एंडोस्कोपी प्रक्रियेद्वारे पोटात अडकलेला टूथब्रश बाहेर काढला. विशेष म्हणजे, उपचारानंतर अवघ्या तीन ते चार तासांत रुग्णाला घरी सोडण्यात आले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पेण येथील रहिवासी आणि शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेले रिक्षाचालक राजेंद्र माळुसरे हे नेहमीप्रमाणे सकाळी दात घासत होते. यावेळी चुकून त्यांच्या तोंडातून संपूर्ण टूथब्रश पोटात गेला. सुरुवातीला त्यांनी स्थानिक डॉक्टरांकडे धाव घेतली. डॉक्टरांनी एक्स-रे काढण्याचा सल्ला दिला; मात्र त्यामध्ये टूथब्रश दिसून आला नाही. त्यामुळे पुढील उपचारांसाठी त्यांना नवी मुंबईतील मेडिकव्हर हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. तेथे एंडोस्कोपी तपासणी केल्यानंतर १९ सेंटीमीटर लांबीचा संपूर्ण टूथब्रश पोटात अडकल्याचे स्पष्ट झाले..Virar News : ११ वर्षीय मुलीच्या थायरॉईडमध्ये अडकलेला मासळीचा काटा डॉक्टरांनी गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेद्वारे काढला.मेडिकव्हर हॉस्पिटलमधील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, हेपॅटोलॉजिस्ट आणि थेरप्युटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. रावसाहेब राठोड यांच्या नेतृत्वाखालील वैद्यकीय पथकाने ही आव्हानात्मक प्रक्रिया यशस्वी केली..डॉ. राठोड यांनी सांगितले की, टूथब्रश ही लांब आणि कठीण वस्तू असल्याने ती पचनमार्गातून बाहेर काढणे अत्यंत आव्हानात्मक असते. वेळेत उपचार न मिळाल्यास अन्ननलिकेत किंवा आतड्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच अंतर्गत जखम किंवा आतड्याला छिद्र पडण्याचा धोका असतो..सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या प्रक्रियेदरम्यान एंडोस्कोपला विशेष हूड लावून टूथब्रशचे एक टोक पकडण्यात आले. मात्र, पोट आणि अन्ननलिका जोडल्या जाणाऱ्या भागात तसेच घशातील अरुंद ठिकाणी टूथब्रश अडकला. रुग्णाच्या शरीराची स्थिती बदलून आणि अत्यंत सावधगिरीने प्रयत्न करत डॉक्टरांनी तो सुरक्षितपणे तोंडावाटे बाहेर काढला. यासाठी कोणतीही शस्त्रक्रिया करावी लागली नाही.....अन् आईचे अश्रू बदलले आनंदाश्रूत, नऊ महिन्यांच्या बाळाने गिळलेली सेफ्टी पिन डॉक्टरांनी काढली बाहेर .टूथब्रश बाहेर काढल्यानंतर पुन्हा एंडोस्कोपी करून अन्ननलिकेला दुखापत झाली नसल्याची खात्री करण्यात आली. काही काळ निरीक्षणाखाली ठेवल्यानंतर रुग्णाची प्रकृती स्थिर असल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले..दरम्यान, चुकून टूथब्रश किंवा अन्य मोठी वस्तू गिळल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. अशा वेळी स्वतःहून उलटी करण्याचा प्रयत्न करू नये किंवा अन्न खाऊन वस्तू खाली ढकलू नये. त्यामुळे घसा आणि अन्ननलिकेला गंभीर दुखापत होण्याचा धोका असतो. वेळीच उपचार मिळाल्यामुळे शस्त्रक्रिया टळली आणि सुरक्षितपणे घरी परतता आले, याबद्दल राजेंद्र माळुसरे यांनी डॉक्टरांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.