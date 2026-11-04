महाराष्ट्र बातम्या

Toothbrush Swallowed : दात घासता घासता ५० वर्षीय व्यक्तीने चुकून गिळला टूथब्रश; ऑपरेशन न करता डॉक्टरांनी पोटातून काढला बाहेर

Endoscopy Removal : टूथब्रश त्यांच्या पोटात अडकला आणि हलक्या पोटदुखीमुळे ते रुग्णालयात गेले. स्थानिक डॉक्टरांकडील एक्स-रेमध्ये टूथब्रश दिसला नाही, म्हणून नवी मुंबईतील मेडिकव्हर हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले.
How Doctors Removed the Toothbrush Without Surgery

How Doctors Removed the Toothbrush Without Surgery

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Why Endoscopy Was Used Instead of Operation : दात घासत असताना चुकून संपूर्ण टूथब्रश गिळल्याने ५० वर्षीय व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. या घटनेनंतर मेडिकव्हर हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी कोणतीही शस्त्रक्रिया न करता अवघ्या ३० मिनिटांच्या एंडोस्कोपी प्रक्रियेद्वारे पोटात अडकलेला टूथब्रश बाहेर काढला. विशेष म्हणजे, उपचारानंतर अवघ्या तीन ते चार तासांत रुग्णाला घरी सोडण्यात आले.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
surgery
successful endoscopic procedures