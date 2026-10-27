कर्जतमध्ये स्वच्छ ऊर्जा, रोजगारही देणार, टोरंट कंपनीचा खुलासा; वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीचा इन्कार

रायगड : कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरामध्ये टोरंट वीज कंपनीकडून उभारण्यात येणाऱ्या तीन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा तर मिळेलच पण त्याचबरोबर तीन हजार नवे रोजगारही निर्माण होतील, असा दावा कंपनीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. .वनक्षेत्रामध्ये आम्ही वृक्षतोड केली नसल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. सध्या या प्रकल्पामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडली जाणार असल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले..रेल्वेच्या गोंधळात तिघांचा मृत्यू, एकाने एसी लोकलच्या धडकेत गमावला जीव; तर घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान दोन मृतदेह.या वादाच्या पार्श्वभूमीवर टोरंट पॉवर कंपनीकडून आज खुलासा करण्यात आला तसेच या प्रकल्पाबाबत होणाऱ्या आरोपांनाही उत्तर देण्यात आले. कंपनीकडून करण्यात आलेल्या खुलाशामध्ये मागील काही दशकांमध्ये ऊर्जा निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या बदलाचा दाखला देण्यात आला आहे..सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून होणाऱ्या वीज निर्मितीचे उदाहरण देताना कंपनीने या स्रोताच्या मर्यादाही दाखवून दिल्या. ऊर्जेची साठवणूक ही काळाची गरज बनली असून ग्रीडमधील स्थैर्य, जेव्हा विजेची सर्वाधिक मागणी असते तेव्हा कशापद्धतीने त्याचे नियोजन करायचे आणि तिचा अव्याहत पुरवठा कसा कायम ठेवायचा, यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पाची भरपाई म्हणून जे वनीकरण करण्यात येईल त्यासाठी ६२५ एकर एवढी जमीन वनविभागाकडे सोपविले असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे..प्रकल्प साठ वर्षे टिकेल !या पंप स्टोरेज प्रकल्पातून (पीएसपी) स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होणार असून दीर्घकाळ ऊर्जेची साठवणूक त्यामाध्यमातून होऊ शकेल. या प्रकल्पाचे आयुर्मान हे ६० वर्षापेक्षाही अधिक आहे. पॉवर ग्रीडसाठी कोळसा किंवा अन्य प्रदूषणकारी घटकांचा वापर होतो पण या प्रकल्पातून पूर्णपणे स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले..Mumbai News: मुंबईत जागतिक दर्जाचे मरीना उभारणार, ९२३ कोटींचा प्रकल्पाची घोषणा; सुरक्षिततेला प्राधान्य.नदीच्या प्रवाहाबाहेर उभारणीमुळात हा प्रकल्प नदीच्या प्रवाहाबाहेर उभारला जात असून त्यासाठीच्या जलाशयासाठी लागणारे क्षेत्रही तुलनेने कमी आहे. या प्रकल्पासाठी ३७७हेक्टर एवढी जमीन लागणार असून त्यापैकी २३३ हेक्टर एवढी वन जमीन आहे. साधारणपणे २०७० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून ५०० गिगावॉट एवढ्या ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय निश्चित आले असून त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले..कंपनी म्हणते आम्ही हे करूभरपाई म्हणून वनीकरणवन्यजीव संवर्धन योजनापाणलोट क्षेत्र उपचारवनक्षेत्रांच्या सीमांचे निर्धारण.या फायद्यांचा दावास्वच्छ ऊर्जेची उपलब्धताकोळशाला पर्याय मिळणारकार्बन उत्सर्जन टाळले जाणारवनीकरणावर भरस्वच्छ हवा मिळू लागेलपाणी, जमिनीची बचत होईल.कंपनीचे म्हणणे...भीमाशंकर अभयारण्यापासून प्रकल्प सोळा किलोमीटर दूरप्रकल्पाचे सर्व घटक संवेदनशील वन क्षेत्राच्या बाहेरअभयारण्यामध्ये वृक्षतोड नाही, परवानग्याही घेतल्यामान्यता मिळाल्यानंतर आवश्यक ठिकाणी वृक्षतोडहा प्रकल्प भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगापासून २० किमी दूरवरदेवस्थानाजवळ कोणत्याही नव्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव नाहीया प्रकल्पासाठी मर्यादित जमिनीचा वापर केला जाईलअत्यंत मर्यादित अशा वनजमिनीवर प्रकल्प उभारणी सह्याद्री वनक्षेत्राला यापासून कोणताही धोका नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.