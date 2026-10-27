महाराष्ट्र बातम्या

कर्जतमध्ये स्वच्छ ऊर्जा, रोजगारही देणार, टोरंट कंपनीचा खुलासा; वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीचा इन्कार

Karjat Tree Cutting: कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरामध्ये टोरंट वीज कंपनीकडून उभारण्यात येणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा, रोजगारही दिला जाणार, असा टोरंट कंपनीने खुलासा केला आहे.
Torrent Company Plan On Karjat Tree Cutting

Torrent Company Plan On Karjat Tree Cutting

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रायगड : कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरामध्ये टोरंट वीज कंपनीकडून उभारण्यात येणाऱ्या तीन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा तर मिळेलच पण त्याचबरोबर तीन हजार नवे रोजगारही निर्माण होतील, असा दावा कंपनीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
karjat
Marathi News Esakal
www.esakal.com