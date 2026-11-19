Torrent Energy Karjat project gets Maharashtra government's preliminary approvalरायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या ३००० मेगावॅटच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी 'टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स' कंपनीला सुमारे २९५ हेक्टर म्हणजेच ७३० एकर खासगी शेतजमीन खरेदी करण्यास महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे. जानेवारीमध्ये या प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरणविषयक मान्यतेमध्ये नमूद केलेल्या जमिनीपेक्षा ही जमीन दुपटीहून अधिक आहे. .राज्यभरातून या प्रकल्पाविरोधात जनक्षोभ दिसून येत आहे. तरीही राज्य सरकारने हे मोठं पाऊल उचलल्याने संतापाची लाट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जमीन खरेदी पूर्ण करण्यासाठी टोरंटला एका वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. खरेदीनंतर कोणत्या जमिनी घेतल्या याचा सविस्तर अहवाल द्यावा लागेल, त्याची तपासणी झाल्यावरच सरकार अंतिम अधिसूचना काढेल..कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. ही जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पट्ट्यात येत असल्याने पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले अंतिम नियम पाळणे कंपनीवर बंधनकारक असेल. दरम्यान, २३३ हेक्टर जंगल तोडण्याच्या ६ ऑक्टोबरच्या आदेशाविरोधातील अपीलावर ५ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले..Nashik Bird Election 2026 : नाशिकच्या सिंहासनावर कोण बसलं; कावळा की गिधाड? चुरशीच्या मतदानानंतर अखेर निकाल समोर!.वनहक्क कायद्याप्रमाणे ग्रामसभांची संमती न घेताच मंजुरी दिल्याचा आणि पाली तर्फ कोतवाल खलाटीच्या ग्रामसभेने विरोध केल्याचा मुद्दा या अपीलात मांडण्यात आला आहे. यावर न्यायाधिकरणाने अद्याप निर्णय दिलेला नसून १७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. तर ६ नोव्हेंबर रोजी वनविभागाने कंपनीला झाडे तोडण्याऐवजी शक्य तितकी झाडे दुसरीकडे लावण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले आहे..महसूलच्या परवानगीचा अर्थ लगेच जमीन खरेदी झाली असा होत नाही. जमीन विकण्याची कोणावरही सक्ती करता येत नाही आणि प्रत्येक मालकाची लेखी संमती घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय वनजमीन, आदिवासींची जमीन किंवा इतर सरकारी अटी असलेल्या जमिनींसाठी वेगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागतील..महसूल विभागाने २७ ऑक्टोबरच्या आदेशाने टोरेंट कंपनीला ही मंजुरी दिली होती. जानेवारीच्या पर्यावरण मंजुरीनुसार प्रकल्पाला ३७७ हेक्टर जमीन लागणार होती—त्यात २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. परंतु, महसूल विभागाच्या नव्या आदेशात कंपनीला २९५ हेक्टर (७३० एकर) खासगी जमीन खरेदी करण्याची प्राथमिक परवानगी दिली आहे, जी आधीच्या अंदाजापेक्षा १५१ हेक्टरने जास्त आहे. यामध्ये सात गावांतील ४३४ जमिनीचे तुकडे समाविष्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.