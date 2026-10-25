''वृक्षतोडीबाबत ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसवण्याचा प्रयत्न'', CM फडणवीसांनी सांगितलं कर्जतमधील टोरेंट प्रकल्पाचं महत्त्वं, काय म्हणाले?

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वनजमीन वापरली जाणार असल्याने वृक्षतोड आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत वृक्षतोडीबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या आरोपांना ‘फेक नॅरेटिव्ह’ असं म्हटलं आहे. हा प्रकल्प प्रदूषण कमी करणारी स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली..वीज निर्मितीचं उद्दिष्टकर्जत तालुक्यातील पालीतर्फे खलाटी, पोर्टल आणि भालिवडी परिसरात जवळपास ९५० एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन आहे. यासाठी सुमारे ६०० एकर वनजमीन आणि ३३२ एकर खासगी जमीन वापरण्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पामुळे जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. मात्र, फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पातून तीन हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. सौरऊर्जेची उपलब्धता कमी झाल्यानंतर संध्याकाळच्या वीज मागणीसाठी कोळशावर आधारित वीज वापरावी लागते. त्यामुळे प्रदूषण वाढण्याऐवजी पंप स्टोरेजच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं..CM Devendra Fadnavis: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास सिग्नललेस होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.झाडं लावण्याची योजनाप्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात कंपनीने वन विभागाला तीनपट जमीन दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. या क्षेत्रात ३० हजार, तर प्रकल्पाच्या जागेवर ६० हजार अशी एकूण ९० हजार झाडं लावण्याची योजना असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेऐवजी कोळशावर आधारित वीज वापरल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होईल. ते भरून काढण्यासाठी २८ कोटी झाडं लावावी लागतील, असा दावाही त्यांनी केला. तीन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीमुळे होणारं प्रदूषण सुमारे ४० लाख वाहनांच्या उत्सर्जनाएवढं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..Devendra Fadnavis: पक्षांतर्गत सत्ताबदलात अपयश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरेंना टोला .ग्रामस्थांचं म्हणणं ऐकून घेणारहा प्रकल्प भीमाशंकर जंगलापासून १६ किलोमीटर, तर मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. प्रकल्पासाठी १८ महिने सुनावणी झाल्यानंतर मंजुरी देण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे प्रकल्प कायद्यानुसार असल्याचं ते म्हणाले. स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्यास त्याचा विचार केला जाईल आणि ग्रामस्थांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या जातील, असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.