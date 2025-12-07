Dhule News : उभा केलेला ट्रॅक्टर उतारावरून मागे सरकला अन् विहिरीत कोसळला; ३ वर्षीय दोन मुली बुडाल्या, एकीला वाचवलं

साक्री : गणेशपुर ता.साक्री येथे कांदे भरलेले ट्रॅक्टर ट्रॉली सह विहिरीत कोसळले. ट्रॅक्टर वर खेळत असलेले तीन बालिका देखील विहिरीत पडल्या. त्यापैकी एका बालिकेला वाचवण्यात यश आले असून दोन बालीकांना शोधण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू होते. घटनेची माहिती मिळताच साक्री पोलीस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक दीपक वळवी व त्यांचे पथक घटनास्थळी तात्काळ दाखल झाले. गावकऱ्यांच्या मदतीने पोलीस प्रशासनाने बेपत्ता बालिकांचा शोध घेण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू होते. .याबाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गणेशपूर गावाचे माजी पोलीस पाटील प्रकाश मराठे यांच्या गावाशेजारील शेतात चाळीतील कांदा ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये भरण्याचे काम सुरू होते. काम करणाऱ्या मजुरांची काही मुले ट्रॅक्टरवर खेळत होते. खेळताना अचानकपणे ट्रॅक्टर सुरू झाले व काही अंतरावर असलेल्या विना कठड्याच्या साधारणत: ६० फूट खोल पाण्याने तुडुंब भरलेल्या विहिरीत पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या चिमुकलींसह कांद्याने भरलेले ट्रॅक्टर-ट्रॉली कोसळले. खुशी दाजू ठाकरे (वय ३ वर्ष), ऋतिका संदीप गायकवाड (३ वर्ष) हे खोल विहिरीत पडल्याने पाण्यात बेपत्ता झाले. तर परी संदीप गायकवाड या दोन वर्षीय चिमुकलीला वाचवण्यात गावकऱ्यांना यश आले..Maharashtra Politics: शिंदे–चव्हाण एकाच मंचावर; पण कोल्ड वॉर कायम! ‘म्हात्रे विरुद्ध म्हात्रे’ लढत तापली .मात्र पाच तासांपासून ट्रॅक्टर सोबत पाण्यात गेलेल्या बालिकांचा अजून तपास न लागल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. बेपत्ता बालिकांचा शोध घेण्यासाठी ६० फुटापर्यंत असलेले पाणी पंपाच्या सहाय्याने उपसण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते. मदत कार्यासाठी घटनास्थळी जेसीबी मागवण्यात आले आहे.साक्री पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दीपक वळवी यांच्या नेतृत्वात मदतकार्य व शोध कार्य गावकऱ्यांच्या व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. या ठिकाणी गणेशपूर सह परिसरातील दिघावे, कासारे, छाईल, सायने या गावातील ग्रामस्थ मदत कार्यासाठी धावून आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.