ST Bus: विठुरायाच्या भक्तांसाठी खुशखबर! कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी १०००हून अधिक बस सुटणार, परिवहन मंत्र्यांची माहिती

मुंबई : पंढरपूर येथे २ नोव्हेंबर रोजी कार्तिकी एकादशी यात्रा सोहळा पार पडणार असून त्यानिमित्त विठुरायाचे भक्त आतापासूनच पंढरपूरच्या दिशेने निघाले आहेत. कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी अनेक वाऱ्या निघाल्या असून या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने जादा गाड्या सोडण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर आता विठुरायाच्या भक्तांच्या सेवेसाठी एसटी प्रशासनानेही पुढाकार घेतला आहे. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी १०००हून अधिक बस सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. २८ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर दरम्यान महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) राज्यभर १,१५० अतिरिक्त बसेस चालवणार आहे. इतकेच नव्हे तर एमएसआरटीसी कर्मचारी आणि कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी म्हटले..Crime News: दरदिवशी ६१ बालकांविरोधात गुन्हे! देशातील नोंद गुन्ह्यांत महाराष्ट्र कोणत्या स्थानी? धक्कादायक माहिती समोर.गर्दीच्या व्यवस्थापनेसाठी विशेष सोयपंढरपुरात यात्रे दिवशी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बस स्टँडवर १२० हून अधिक एसटी कर्मचारी तैनात केले जातील. तसेच वाहनांमध्ये बिघाड झाल्यास पंढरपूरबाहेर समर्पित दुरुस्ती पथके आणि मोबाईल देखभाल युनिट्स तैनात असतील. त्याचबरोबर गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी एक विशेष 'हिरकणी कक्ष' देखील स्थापन करण्यात आला आहे..तिकीट दरात सवलततिकीट भाड्यात ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी एसटी महामंडळाकडून ५० टक्के भाडे सवलत मिळणार आहे. तर ७५ वर्षे आणि त्यावरील प्रवाशांना मोफत प्रवास करता येणार आहे..Mumbai News: मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.दरम्यान, गेल्या वर्षी, एमएसआरटीसीने कार्तिकी यात्रेदरम्यान १,०५५ अतिरिक्त बसेस चालवल्या होत्या, ज्यामुळे ३.७२ लाखांहून अधिक भाविकांची वाहतूक झाली आणि सुमारे ६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्यामुळे यंदाही लाखो भाविकांचा सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी हजारो एमएसआरटीसी कर्मचारी दिवसरात्र काम करतील,” असे मंत्री प्रताप सरनाईक यावेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.