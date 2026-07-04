तुकाराम मुंढे इफेक्ट? FDA ने चारपट वाढवली अन्न तपासणी, धक्कादायक आकडे समोर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गेल्या वर्षभरात अन्न नमुने तपासण्याच्या प्रमाणात चारपटीहून अधिक वाढ नोंदविल्याची माहिती या विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मनुष्यबळाचा योग्य वापर, प्रयोगशाळेतील उपकरणांचा बॅचनुसार वापर, कामकाजाच्या दोन पाळ्यांमध्ये काम, प्राधान्यानुसार नमुन्यांचे वर्गीकरण, तसेच दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर नाशवंत खाद्यपदार्थ व प्रतिबंधित पदार्थ यांच्या तपासणीला गती, अशा उपाययोजनांमुळे नमुना तपासणीत ही वाढ साध्य झाल्याचे विभागाने म्हटले आहे. .‘एफडी’च्या वतीने गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, यंदा एक जूनपर्यंत तपासणीसाठी १३ हजार ४७४ अन्ननमुने प्राप्त झाले. त्यापैकी सात हजार ४९४ नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले असून, निकाली काढण्याचे प्रमाण ५६ टक्के आहे. तपासणीनंतर चार हजार ९१ नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे घोषित केल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. जून २०२५ पर्यंत प्रयोगशाळांना नऊ हजार ४०३ अन्ननमुने प्राप्त झाले होते..Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश.मात्र, त्यापैकी केवळ एक हजार ६२२ नमुन्यांचीच तपासणी करण्यात आली होती. त्यामुळे निकाली काढण्याचे प्रमाण केवळ १७ टक्के होते. तपासण्यात आलेल्या नमुन्यांच्या संख्येत चारपटीहून अधिक झालेली वाढ ही विभागाच्या प्रयोगशाळांच्या कार्यक्षमतेत झालेल्या लक्षणीय सुधारणेचे द्योतक आहे..नियमित आढावा अधिकाऱ्यांनी संकलित केलेल्या नमुन्यांची गुणवत्तेच्या निकषांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील एफडीएच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी केली जाते. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा घेतल्याने व मनुष्यबळाच्या अचूक नियोजनामुळे तपासणीला गती मिळाल्याचे, निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..Mumbai: वसई तहसीलदार कार्यालय धोकादायक?; महानगरपालिकेच्या नोटीसीला तब्बल तीन वर्षे केराची टोपली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.