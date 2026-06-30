FDA: तुकाराम मुंढेंचा 'झिरो टॉलरन्स' फॉर्म्युला! एफडीएचा मोठा छापा; बेकायदा अल्प्राझोलॅम साठा जप्त, मेडिकल स्टोअरच बंद

मुंबई : अन व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि दहशतवादविरोधी (एटीएस) पथकाच्या संयुक्त कारवाईत जालन्यात अल्प्राझोलॅम या चिंता कमी करणाऱ्या औषधाचा बेकायदा साठा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी दोन जणांविरुद्ध एनडीपीएस कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित मेडिकल स्टोअरला पुढील आदेशापर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..गोपनीय माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या कारवाईत प्रथम शेख अफसर शेख अन्वर याच्याकडून अल्प्राझोलॅम या औषधाच्या १६ स्ट्रिप्स, म्हणजे २४० गोळ्या जप्त त्याच्याकडे करण्यात आल्या. औषध खरेदीची बिले, डॉक्टरांचे वैध प्रिस्क्रिप्शन किंवा औषध विक्रीचा परवाना आढळला नाही. तपासादरम्यान ही औषधे जालन्यातील वसंत मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स येथून विनाबिल घेतल्याची माहिती समोर आली..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतील उपाहारगृहे, हॉटेलचे परवाने रद्द, १९ जण अटकेत; एफडीएची मोठी कारवाई .त्यानंतर मेडिकल स्टोअरवर छापा टाकण्यात आला असता तेथे आणखी ७६ स्ट्रिप्स म्हणजे ८४० गोळ्यांचा साठा सापडला. या औषधांच्या खरेदीची बिलेही उपलब्ध नव्हती. दोन्ही ठिकाणांहून एकूण १,०८० गोळ्या आणि ४,३३३ किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. प्राथमिक चौकशीत गंभीर अनियमितता आढळल्याने संबंधित मेडिकल स्टोअरला पुढील लेखी आदेश मिळेपर्यंत औषध खरेदी-विक्री व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..कठोर कारवाईएफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अल्प्राझोलॅमसारख्या मनःप्रभावी औषधांचा विनाप्रिस्क्रिप्शन वापर व बेकायदा व्यापार हा सार्वजनिक आरोग्य आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका असल्याचे सांगत, अशा प्रकारच्या बेकायदा साठवणूक, विक्री किंवा वितरणाविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला..Railway: मध्य रेल्वेकडून दिलासा! विठुरायाच्या दर्शनासाठी ५४ विशेष गाड्या; तिकीट बुकिंग कधीपासून सुरू होणार? तारीख समोर, पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.