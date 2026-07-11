FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर राबविलेल्या विशेष मोहिमेत पाकिस्ताननिर्मित सौंदर्यप्रसाधने, विनापरवाना तयार केलेली आयुर्वेदिक औषधे, दिशाभूल करणारे दावे करणारी सौंदर्यप्रसाधने आणि रुग्णालयांशी संलग्न औषधांच्या दुकानांतील गंभीर अनियमिततांवर मोठी कारवाई (FDA Maharashtra illegal cosmetics raid) केली. ८ ते १० जुलैदरम्यान नांदेड, पुणे, बीड, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे छापासत्र राबवून सुमारे ९० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा संशयित साठा जप्त करण्यात आला..नांदेडमध्ये ‘अफराह कलेक्शन’ येथे पाकिस्तानमध्ये तयार झालेल्या ‘गोरी ब्युटी क्रीम’ , ‘फेस फ्रेश ब्युटी क्रीम’ , ‘उजोबा एक्स्ट्रा व्हाइट आणि गोल्ड ग्लीम’ या सौंदर्यप्रसाधनांचा साठा ‘एफडीए’ने जप्त केला. या उत्पादनांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुण्यातील ‘कल्पतरू आयुर्वेद’ येथे विनापरवाना भस्म व रस औषधांचे उत्पादन आणि विक्री सुरू असल्याचे आढळले आहे. उत्पादनांवर बॅच क्रमांक, उत्पादन तारीख, मुदत, उत्पादकाचे नाव किंवा परवाना क्रमांक नमूद नसल्याने ५० लाख ३६ हजार रुपयांचा संशयित साठा जप्त करण्यात आला..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित.बीडमध्ये ‘मेरा रूप शृंगार क्रीम’ या उत्पादनावर त्वचा उजळण्यासंदर्भातील दिशाभूल करणारे दावे आढळल्याने ३६ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. सोलापूरमधील नोबल रुग्णालयाशी संलग्न औषध दुकानात डॉक्टरांचे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ नसताना औषधविक्री, ‘शेड्युल एच’ आणि ‘एच१’ औषधांची नियमबाह्य विक्री, कालबाह्य औषधांचे अयोग्य व्यवस्थापन आणि थंड साखळीतील औषधे बाहेर ठेवणे अशा गंभीर त्रुटी आढळल्याने ‘स्टॉप ॲक्टिव्हिटी’ आदेश देण्यात आले..FDA Raid on Dairy : FDA चा मोठा दणका! 1 लाख 32 हजारांचे दूध जागेवरच नष्ट; दुधात मिसळली जात होती हानिकारक पावडर, मराठवाड्यासह गुजरातला केला जात होता पुरवठा.छत्रपती संभाजीनगरमधील कृपामाई रुग्णालयाच्या औषध दुकानामधूनच कर्करोग रुग्णांना औषधे घेण्यास भाग पाडल्याचे उघड झाले. तपासणीत अनेक गंभीर नियमभंग आढळल्याने संबंधित औषध दुकानाचा विक्री परवाना रद्द करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.