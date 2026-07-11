महाराष्ट्र बातम्या

FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे

Pakistan-made cosmetics seized in Maharashtra : राज्यभर एफडीएने धडक कारवाई करत पाकिस्ताननिर्मित सौंदर्यप्रसाधने, विनापरवाना आयुर्वेदिक औषधे, दिशाभूल करणाऱ्या क्रीम आणि रुग्णालयांतील औषध दुकानांमधील गंभीर अनियमितता उघड करत ९० लाखांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त केला.
Which Pakistani cosmetics were seized by FDA?

Which Pakistani cosmetics were seized by FDA?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर राबविलेल्या विशेष मोहिमेत पाकिस्ताननिर्मित सौंदर्यप्रसाधने, विनापरवाना तयार केलेली आयुर्वेदिक औषधे, दिशाभूल करणारे दावे करणारी सौंदर्यप्रसाधने आणि रुग्णालयांशी संलग्न औषधांच्या दुकानांतील गंभीर अनियमिततांवर मोठी कारवाई (FDA Maharashtra illegal cosmetics raid) केली. ८ ते १० जुलैदरम्यान नांदेड, पुणे, बीड, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे छापासत्र राबवून सुमारे ९० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा संशयित साठा जप्त करण्यात आला.

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