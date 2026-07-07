तुकाराम मुंढेंना राजकारणात येण्याची ऑफर कुणी दिली? एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री झाले तर काय करणार? काय म्हणाले मुंढे?

FDA Action: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून राज्यात भेसळखोरांविरोधात धडाकेबाज मोहीम सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचं मोठं समर्थन मुंढेंना मिळतंय. आता तरी त्यांची बदली होऊ नये, यासाठी सोशल मीडियात मोहीमसुद्धा चालत आहे. त्यातच आता मुंढेंनी एका मुलाखतीमध्ये अनेक अडचणीच्या प्रश्नांना दिलखुलासपणे उत्तरं दिली आहेत..'न्यूज १८ मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे बोलत होते. अनिल कपूरच्या नायक चित्रपटाबद्दल त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले की, मी सगळ्याच प्रकारचे सिनेमे बघतो, नायकही बघितला आहे. आपण ज्या भूमिकेत असू त्या भूमिकेला न्याय दिला पाहिजे. समाजाला वरच्या स्तरावर नेणं, योग्य ती दिशा दाखवणं, पारदर्शक काम करणं, ही आपली जबाबदारी असली पाहिजे. परंतु मी पब्लिक सर्व्हंट आहे, लोकांच्या भावनांकडे मी चांगल्या दृष्टीकोनातून बघतो. अशा शब्दांमध्ये तुकाराम मुंढे यांनी उत्तर दिलं..२२ दिवस चालत गेल्यावर विठ्ठलाकडे काय मागणार? संदीप पाठकला वारकरी आजोबांनी काय उत्तर दिलं? म्हणाला, 'डायरेक्ट दर्शन घेणाऱ्या मला...' .राजकारणात येण्याची ऑफर कुणी दिली?तुकाराम मुंढे यांना राजकारणात येण्याची ऑफर कुणी दिली होती का? या प्रश्नाच्या उत्तरात मुंढे म्हणाले, राजकारण हा माझा प्रांत नाही. परंतु मला त्याबद्दल कुणी काही बोललं असेल तर मी अत्ता याबाबत काहीही सांगणार नाही.. या प्लॅटफॉर्मवर त्यावर बोलण्याचं काही कारण नाही. माझ्या मर्यादा मला माहिती आहेत, त्यामुळे यावर नो कमेंट्स. अशा शब्दांमध्ये तुकाराम मुंढेंनी आपली भूमिका मांडली..Vasai Virar Local Stop : पावसापुढे रेल्वेची पुन्हा शरणागती; १२ तासांत दुसऱ्यांदा वसई-विरार लोकल ठप्प! लाखो प्रवासी अडकले.''शिवाजी जन्माला यावा, पण दुसऱ्याच्या घरात ही आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. प्रत्येकाने स्वतःपासून चांगलं वागण्याचा धडा घेतला पाहिजे. अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक, शिक्षक सर्व स्तरातील लोकांनी जागरुक आणि चांगलं वागण्याची सुरुवात स्वतः केली पाहिजे.'' असंही मुंढे म्हणाले. याशिवाय सततच्या होणाऱ्या बदल्या, कुटुंबाला होणारा त्रास, सध्याच्या कारवाया यावर तुकाराम मुंढे यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.