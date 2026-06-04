तुकाराम मुंढेंचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! ६ दिवसांत २०३ छापे, १०२ अटक; ६८ दुकानं-हॉटेल्स बंद

राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी धडक कारवाई सुरू केलीय. आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर धडक मोहीम भेसळखोरांविरोधात उघडण्यात आलीय. गेल्या सहा दिवसांत राज्यात २०३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आलेत. या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे एक कोटी ५८ लाख २८ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित व भेसळयुक्त पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आलाय. तर १०२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ६८ आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने २५ मे ते ३१ मे या कालावधीत राज्यभर 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' मोहीम सुरू आहे. Mundhe's Food Safety Drive Shuts 68 Shops and Hotels.तुकाराम मुंढेंची नियुक्तीराज्य शासनाने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची १९ मे रोजी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. मुंढे हे कठोर आणि शिस्तप्रिय प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नियुक्तीमुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारभारात अधिक गती आणि शिस्त येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर! आता 'या' सेलिब्रिटींवरही कारवाई होणार, एफडीएचं मोठं पाऊल; नेमकं प्रकरण काय?.मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कारवाईमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मुखाच्या कर्करोगबाधित कामगार आढळल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभाग ॲक्शन मोडवर आला आहे. शुक्रवारी (ता.२९) अधिकाऱ्यांनी बाजार आवारात धाड टाकत दोन टपऱ्यांवर कारवाई केली. गुटखा, तंबाखू, सिगारेट नंतर आता थेट फळे भाजीपाला विभागात देखील कारवाईचे संकेत विभागाने दिले आहेत. याबाबत पणन संचालकांनी रसायने वापरून, फळे भाजीपाला पिकविणाऱ्यांवर कारवाईचे पत्र अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहे. आंब्यांवर थेट रासायनिक फवारणी करून पिकवल्याचं समोर आल्यानंतरही मोठी कारवाई करण्यात आलीय..आंबेगाव, खेड तालुक्यांत पाच छापेअन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत आंबेगाव व खेड तालुक्यांत पाच ठिकाणी धडक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये १९ लाख ३ हजार ३७९ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न) दि.वा. भोगावडे यांनी दिली आहे..मंचरमध्ये १० लाखांचा साठा जप्तअन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या धडक कारवाईत मंचर(ता.आंबेगाव)येथे अन्न व औषध प्रशासनाने गुटखा, पानमसाला तसेच विनापरवाना साठवून ठेवलेले अन्नपदार्थ असा एकूण १० लाख ७९ हजार ७५९ रुपयांचा साठा जप्त केला आहे..इंदापुरात अडीच लाखांचा मुद्देमाल जप्तराज्य शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या पानमसाला व सुगंधित तंबाखूची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने इंदापुरात धडक कारवाई केली. यात वाहनासह २ लाख ५७ हजार २५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..बार्शीत दुकान चालकावर कारवाईबार्शी शहरातील सुभाषनगर परिसरातील एका पान शॉपवर सोमवारी (ता. १) अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करत प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त केला. या प्रकरणी संबंधित दुकान चालकाविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायदा तसेच भारतीय न्यायसंहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.